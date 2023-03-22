Kamera-Fahrzeuge
Google-Street-View-Autos sind in der Schweiz unterwegs
Google schickt seine Street-View-Autos unter anderem wieder auf Schweiz-Tour. Einen Auszug, wo diese Fahrzeuge bis Oktober 2023 unterwegs sind, sehen Sie unten im Screenshot. Beispielsweise sind die Street-View-Fahrzeuge ab März in Zürich/Winterthur/Uster, Bern, Luzern, Uri, Schwyz oder Ob- bzw. Nidwalden, Zug oder Fribourg unterwegs.
Die vollständige Auflistung der Kantone finden Sie in Googles Länderliste. Wählen Sie oben Switzerland aus. Wann genau die Autos dort unterwegs sind, ist allerdings in der Liste nicht ersichtlich. Es ist grundsätzlich möglich, dass man sich nach einiger Zeit auf Google Street View findet – ohne eingewilligt zu haben.
Google melden, dass ein Bild unkenntlich gemacht werden muss
Seit einem Bundesverwaltungsgerichts-Entscheid von 2012 steht Google in der Pflicht, manuell nachzubessern, falls auf Fotos von Personen die Gesichter oder bei Fahrzeugen die Autonummern nicht automatisch unkenntlich gemacht wurden. Ausserdem darf Google keine Fotos von Privatbereichen wie umfriedete Gärten oder Balkonen/Höfen machen, wenn diese für gewöhnliche Passanten nicht einsehbar sind.
Zwar heisst es auf der Street-View-Webseite: «Bei den kommenden Fahrten nutzen wir das Bildmaterial aber nur, um Google Maps zu verbessern und haben keine Pläne, dieses zu veröffentlichen.» Sollten Sie dennoch ein Foto von sich mit erkennbarem Gesicht oder eine unverpixelte Autonummer finden, können Sie dies dem Street-View-Team melden. In jedem Street-View-Bild finden Sie einen Link dazu. Der Link «Bild unkenntlich machen etc.» wird allerdings sehr klein und dezent unten rechts angezeigt.
Funfact: Nebst den Autos hat Google auch zum Beispiel ein Street-View-Schneemobil, -Trike(s), einen -Trolley oder -Trekker (Rucksäcke) im Sortiment.
Kommentare