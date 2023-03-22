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Claudia Maag
22. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Kamera-Fahrzeuge

Google-Street-View-Autos sind in der Schweiz unterwegs

Von März bis Oktober sind wieder mit Kameras ausgestattete Google-Fahrzeuge in der ganzen Schweiz unterwegs. Wann filmen sie in Ihrem Kanton und was können Sie tun, falls Bilder nicht verpixelt sind?

Ein Street-View-Auto von Google

© (Quelle: Google)

Google schickt seine Street-View-Autos unter anderem wieder auf Schweiz-Tour. Einen Auszug, wo diese Fahrzeuge bis Oktober 2023 unterwegs sind, sehen Sie unten im Screenshot. Beispielsweise sind die Street-View-Fahrzeuge ab März in Zürich/Winterthur/Uster, Bern, Luzern, Uri, Schwyz oder Ob- bzw. Nidwalden, Zug oder Fribourg unterwegs.

Die mit Kameras ausgestatteten Street-View-Autos von Google sind von März bis Oktober 2023 in der Schweiz unterwegs

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Die vollständige Auflistung der Kantone finden Sie in Googles Länderliste. Wählen Sie oben Switzerland aus. Wann genau die Autos dort unterwegs sind, ist allerdings in der Liste nicht ersichtlich. Es ist grundsätzlich möglich, dass man sich nach einiger Zeit auf Google Street View findet – ohne eingewilligt zu haben.

Google melden, dass ein Bild unkenntlich gemacht werden muss

Seit einem Bundesverwaltungsgerichts-Entscheid von 2012 steht Google in der Pflicht, manuell nachzubessern, falls auf Fotos von Personen die Gesichter oder bei Fahrzeugen die Autonummern nicht automatisch unkenntlich gemacht wurden. Ausserdem darf Google keine Fotos von Privatbereichen wie umfriedete Gärten oder Balkonen/Höfen machen, wenn diese für gewöhnliche Passanten nicht einsehbar sind.

Beim Meldelink hätte Google mit der Platzierung oder Schriftgrösse ruhig etwas auffälliger sein können

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Zwar heisst es auf der Street-View-Webseite: «Bei den kommenden Fahrten nutzen wir das Bildmaterial aber nur, um Google Maps zu verbessern und haben keine Pläne, dieses zu veröffentlichen.» Sollten Sie dennoch ein Foto von sich mit erkennbarem Gesicht oder eine unverpixelte Autonummer finden, können Sie dies dem Street-View-Team melden. In jedem Street-View-Bild finden Sie einen Link dazu. Der Link «Bild unkenntlich machen etc.» wird allerdings sehr klein und dezent unten rechts angezeigt.

Google will genau wissen, warum man ein Bild meldet und was unkenntlich gemacht werden soll

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Funfact: Nebst den Autos hat Google auch zum Beispiel ein Street-View-Schneemobil, -Trike(s), einen -Trolley oder -Trekker (Rucksäcke) im Sortiment.

Das Google-Team befestigte die Street-View-Ausrüstung mit Kanthölzern, Panzerband und mehr auf einem Schneemobil

 © Quelle: Google

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