Google-Street-View-Autos sind in der Schweiz unterwegs

Die vollständige Auflistung der Kantone finden Sie in Googles Länderliste. Wählen Sie oben Switzerland aus. Wann genau die Autos dort unterwegs sind, ist allerdings in der Liste nicht ersichtlich. Es ist grundsätzlich möglich, dass man sich nach einiger Zeit auf Google Street View findet – ohne eingewilligt zu haben.

Google melden, dass ein Bild unkenntlich gemacht werden muss

Seit einem Bundesverwaltungsgerichts-Entscheid von 2012 steht Google in der Pflicht, manuell nachzubessern, falls auf Fotos von Personen die Gesichter oder bei Fahrzeugen die Autonummern nicht automatisch unkenntlich gemacht wurden. Ausserdem darf Google keine Fotos von Privatbereichen wie umfriedete Gärten oder Balkonen/Höfen machen, wenn diese für gewöhnliche Passanten nicht einsehbar sind.