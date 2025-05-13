13. Mai 2025
Lesedauer 3 Min.
ESC 2025
Google Trends: Nach diesen Künstlern, Songs und Fragen wird am meisten gesucht
Am 13. Mai startet der 69. Eurovision Song Contest in Basel. Google hat die Suchanfragen rund um den Anlass ausgewertet. Die daraus resultierenden Rankings geben Auskunft darüber, welche Künstler, Songs und Fragen zum ESC am meisten bewegen.
Trends-Insights
Basel
- Der Eurovision ist das meistgesuchte Thema in Basel in den letzten 24 Stunden
- Suchinteresse nach Eurovision-Partys hat sich in den vergangenen 7 Tagen verdoppelt (+95%)
- Public Viewing ist eines der top trending Suchthemen (Ausreisser) in Verbindung mit dem ESC, in Basel stieg das Suchinteresse nach Public Viewings um +170% in den letzten 7 Tagen
- «esc livestream» stieg um +550% in den letzten 24 Stunden in Basel-Stadt
Schweizweite und globale Trends
- Landesweite Suchanfragen nach ESC-Tickets haben sich in den vergangenen 7 Tagen verdoppelt (+110%)
- Schweizer Suchinteresse nach Public Viewings stieg um +180% in den vergangenen 7 Tagen
- Conchita Wurst ist eines der top trending Suchthemen in Verbindung mit dem ESC, letzte 7 Tage in der Schweiz
- Island ist das Land, das im vergangenen Monat am meisten nach dem Eurovision Song Contest suchte, gefolgt von Malta und Estland. Die Schweiz liegt im weltweiten Vergleich auf Platz 8.
Livestreams
Eurovision Song Contest live auf YouTubeZum elften Mal in Folge steht der Eurovision Song Contest Milliarden von YouTube-Nutzern als Live-Übertragung zur Verfügung. Auch Nutzer in der Schweiz können die Halbfinale und das grosse Finale unterwegs oder bequem von zu Hause aus auf dem YouTube-Kanal des Eurovision Song Contest per Livestream verfolgen. https://www.youtube.com/EurovisionSongContest
Künstler, Songs und Fragen zum ESCDie meistgesuchten Eurovision-Beiträge
In allen teilnehmenden Ländern, letzte 7 Tage (5. Bis 12. Mai 2025)
- Esa diva (Spanien)
- Bara bada bastu (Schweden)
- What the Hell Just Happened (Vereinigtes Königreich)
- Maman (Frankreich)
- C'est la vie (Niederlande)
- New Day Will Rise (Israel)
- Baller (Deutschland)
- Wasted Love (Österreich)
- Voyage (Schweiz)
- Volevo essere un duro (Italien)
Nach diesen Eurovision-Beiträgen suchte die Schweiz (exklusive eigener Beitrag)
In der Schweiz, letzte 7 Tage (5. Bis 12. Mai 2025)
- New Day Will Rise (Israel)
- Bara bada bastu (Schweden)
- Maman (Frankreich)
- Baller (Deutschland)
- Volevo essere un duro (Italien)
- Wasted Love (Österreich)
- Esa diva (Spanien)
- Milkshake Man (Australien)
- Ich komme (Finnland)
- C'est la vie (Niederlande)
Die top Länder, die nach dem Schweizer Beitrag suchten
Alle teilnehmenden Länder, letzte 7 Tage (5. Bis 12. Mai 2025)
- Island
- Malta
- Finnland
- Litauen
- Norwegen
- Lettland
- Schweden
- Griechenland
- Luxemburg
- Zypern
Trending Fragen zum ESC
In Basel, vergangene 24 Stunden (11. bis 12. Mai 2025)
- Wie kann ich beim ESC voten?
- Wann ist das ESC-Halbfinale?
- Welche Strassen sind für Autos gesperrt?
- Wie lange dauert der ESC?
- Wer tritt für die Schweiz am ESC an?
Trending Fragen zum ESC
In der Schweiz, vergangene 7 Tage (5. bis 12. Mai 2025)
- Wann beginnt der ESC 2025?
- Wer singt für die Schweiz am ESC 2025?
- Wie lange dauert der ESC in Basel?
- Wo findet der ESC statt?
- Wann ist das ESC-Finale?
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