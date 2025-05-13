Google Trends: Nach diesen Künstlern, Songs und Fragen wird am meisten gesucht

Künstler, Songs und Fragen zum ESC

In allen teilnehmenden Ländern, letzte 7 Tage (5. Bis 12. Mai 2025)

Esa diva (Spanien)

Bara bada bastu (Schweden)

What the Hell Just Happened (Vereinigtes Königreich)

Maman (Frankreich)

C'est la vie (Niederlande)

New Day Will Rise (Israel)

Baller (Deutschland)

Wasted Love (Österreich)

Voyage (Schweiz)

Volevo essere un duro (Italien)

Nach diesen Eurovision-Beiträgen suchte die Schweiz (exklusive eigener Beitrag)

In der Schweiz, letzte 7 Tage (5. Bis 12. Mai 2025)

New Day Will Rise (Israel)

Bara bada bastu (Schweden)

Maman (Frankreich)

Baller (Deutschland)

Volevo essere un duro (Italien)

Wasted Love (Österreich)

Esa diva (Spanien)

Milkshake Man (Australien)

Ich komme (Finnland)

C'est la vie (Niederlande)

Die top Länder, die nach dem Schweizer Beitrag suchten

Alle teilnehmenden Länder, letzte 7 Tage (5. Bis 12. Mai 2025)

Island

Malta

Finnland

Litauen

Norwegen

Lettland

Schweden

Griechenland

Luxemburg

Zypern

Trending Fragen zum ESC

In Basel, vergangene 24 Stunden (11. bis 12. Mai 2025)

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Wer tritt für die Schweiz am ESC an?

Trending Fragen zum ESC

In der Schweiz, vergangene 7 Tage (5. bis 12. Mai 2025)