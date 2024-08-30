Grosser Aufmarsch an der ICT-Fachmesse CONNECT 2024

Zusammengerechnet an die 1600 Teilnehmende – und damit leicht mehr als im Vorjahr – konnte die CONNECT am Mittwochnachmittag und Donnerstag versammeln.

«Der Zuspruch aus der gesamten Branche zeigt, wie wichtig im Handel der persönliche Austausch von Mensch zu Mensch auch in Zeiten künstlicher Intelligenz und Bestellautomatisierung ist. Unsere Unternehmensleitung ist stolz auf unser gesamtes Team, das unsere Hausmesse in die grösste Schweizer ICT-Fachveranstaltung verwandelt hat. Unseren Mitarbeitenden gebührt unser herzlicher Dank, genauso wie unseren Presenting Partnern sowie den über 90 Herstellern, die mit viel Herzblut und spannend inszenierten Messeauftritten auch diese CONNECT wieder unvergesslich gemacht haben», kommentierte Alltron-CEO Andrej Golob. Von Ausstellern, den Session-Referenten und Besuchenden gab es ebenfalls viele positive Rückmeldungen.

Gut besuchte Sessions zum Digital Commerce

Insgesamt über neunzig ausstellende Technologieunternehmen wussten BRACK.CH Business und Alltron in der Oerliker Halle 550 zu versammeln. Der umfassende, sorgfältig nach Kundenbedürfnissen zusammengestellte Ausstellermix deckte ein grosses Spektrum an Lösungen und Produkten ab. Die aus PEFC-zertifizierten Willisauer Holzelementen gefertigten, zur Mehrfachverwendung konzipierten «CONNECT»-Messestände zogen auch dieses Jahr die Blicke auf sich. Parallel zur Ausstellung fanden in vier Vortragsräumen über 30 Sessions statt. Die Sessions behandelten Themen, die in ICT-Beschaffung und -handel aktuell im Gespräch sind, oder gingen detailliert auf spannende neue Produkte oder Lösungen ein. Am besten besucht war der Session-Track zur Digitalisierung im Handel, der durchs Team der «SCORE!»-Konferenz für Retail und E-Commerce gestaltet und durchgeführt wurde.

Abgerundet haben das Vortragsprogramm je eine Keynote pro Tag, die viel Publikum angezogen haben: Die CONNECT 2025 soll nach aktuellem Stand der Planung am 27./28. August über die Bühne gehen. Dies nach dem grossen Erfolg der ersten beiden erfolgreichen Durchführungen, bereits zum dritten Mal in der Halle 550.

Siehe auch: Kampf im Schweizer Onlinehandel wird härter