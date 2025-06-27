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Quickline AG
27. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.

Nachgefragt by Quickline

Gut verbunden unterwegs: So klappt’s mit dem Roaming

Ob Strand, Berge oder Städtetrip – das Smartphone ist im Urlaub immer dabei. Für sorgenfreies Surfen und Telefonieren im Ausland sind Roaming-Pakete oft ideal. Worauf man achten sollte, erklärt Christian Frei, Roaming-Experte bei Quickline.
© (Quelle: Quickline)

Roaming-Pakete sind heutzutage eine bequeme Möglichkeit, um auch im Ausland kostengünstig zu telefonieren, SMS zu schreiben oder zu surfen. Dennoch gibt es bei diesem Thema immer gewisse Unsicherheiten. Roaming-Experte Christian Frei von Quickline beantwortet die drängendsten Fragen zum Thema.

Herr Frei, einer der am häufigsten gegoogelten Begriffe in der Schweiz lautet noch immer: «Was ist Roaming?» Können Sie das kurz erklären?

Christian Frei, Product Manager Mobile bei Quickline: Roaming bezeichnet die Nutzung eines Mobilfunknetzes ausserhalb des eigenen Heimatnetzes. Wer mit dem Smartphone ins Ausland reist und dort telefoniert, SMS verschickt oder mobile Daten nutzt, verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz eines lokalen Anbieters.

Viele Menschen haben beim Thema Roaming Angst vor versteckten Kosten. Wie kann man sich vor bösen Überraschungen auf der Handyrechnung nach dem Urlaub schützen?

Zunächst sollte man prüfen, welche Roaming-Leistungen im bestehenden Abo bereits enthalten sind. Zusätzlich empfiehlt es sich, vor der Reise zu klären, ob Zusatzpakete für das jeweilige Reiseland verfügbar sind. Bei Quickline erhalten Kundinnen und Kunden bei Ankunft im Ausland automatisch eine SMS mit den geltenden Tarifen für Gespräche, SMS und Daten. Darüber hinaus sind alle Anbieter verpflichtet, eine Kostenlimite zur Verfügung zu stellen. Diese lässt sich bei Quickline im Roaming-Cockpit individuell anpassen – so behält man jederzeit die volle Kontrolle über die Kosten.

“Bei Quickline ist in sämtlichen Mobile-Abos bereits ein Roaming-Datenvolumenenthalten.

Christian FreiProduct Manager Mobile Quickline

Beim Daten-Roaming stehen meist verschiedene Pakete zur Auswahl. Bei Quickline reichen sie von 500 MB bis zu 20 GB. Wie findet man das passende Paket?

In allen Quickline Mobile-Abos ist bereits ein Roaming-Datenvolumen enthalten, das auf das jeweilige Abo abgestimmt ist. Für Reisen in die EU, nach Westeuropa, in die USA oder nach Kanada reicht das in der Regel aus. Wer zusätzliches Datenvolumen benötigt, sollte eher zu einem grösseren Paket greifen – der Preis pro Megabyte ist dann deutlich günstiger. Zudem haben unsere Pakete eine Gültigkeit von 365 Tagen, was zusätzliche Flexibilität bietet.

Wann sollte man ein Roaming-Paket idealerweise aktivieren – schon vor der Reise oder erst vor Ort?

Die Aktivierung dauert nur wenige Sekunden. Wir empfehlen daher, das Paket erst bei Ankunft im Reiseland über das Roaming-Cockpit zu kaufen. So vermeidet man, versehentlich ein Paket für das falsche Land zu buchen.

Quickline wurde bereits mehrfach – etwa vom Konsumentenschutz oder PCtipp – für seine günstigen Roaming-Pakete gelobt. Was macht Ihr Angebot so attraktiv?

Quickline wird primär für seine Massnahmen zum Schutz der Kunden im Bereich Roaming gelobt. Ausserdem sind wir stets bemüht, unseren Kunden attraktive Preise bieten zu können.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Quickline.

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