Gut verbunden unterwegs: So klappt’s mit dem Roaming

Roaming-Pakete sind heutzutage eine bequeme Möglichkeit, um auch im Ausland kostengünstig zu telefonieren, SMS zu schreiben oder zu surfen. Dennoch gibt es bei diesem Thema immer gewisse Unsicherheiten. Roaming-Experte Christian Frei von Quickline beantwortet die drängendsten Fragen zum Thema.

Herr Frei, einer der am häufigsten gegoogelten Begriffe in der Schweiz lautet noch immer: «Was ist Roaming?» Können Sie das kurz erklären?

Christian Frei, Product Manager Mobile bei Quickline: Roaming bezeichnet die Nutzung eines Mobilfunknetzes ausserhalb des eigenen Heimatnetzes. Wer mit dem Smartphone ins Ausland reist und dort telefoniert, SMS verschickt oder mobile Daten nutzt, verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz eines lokalen Anbieters.

Viele Menschen haben beim Thema Roaming Angst vor versteckten Kosten. Wie kann man sich vor bösen Überraschungen auf der Handyrechnung nach dem Urlaub schützen?

Zunächst sollte man prüfen, welche Roaming-Leistungen im bestehenden Abo bereits enthalten sind. Zusätzlich empfiehlt es sich, vor der Reise zu klären, ob Zusatzpakete für das jeweilige Reiseland verfügbar sind. Bei Quickline erhalten Kundinnen und Kunden bei Ankunft im Ausland automatisch eine SMS mit den geltenden Tarifen für Gespräche, SMS und Daten. Darüber hinaus sind alle Anbieter verpflichtet, eine Kostenlimite zur Verfügung zu stellen. Diese lässt sich bei Quickline im Roaming-Cockpit individuell anpassen – so behält man jederzeit die volle Kontrolle über die Kosten.