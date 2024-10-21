Darum braucht jeder Handy-Nutzer ein VPN in 2024

Unser Online-Leben ist in der Tasche immer zur Hand, in Form eines Handys. Wir shoppen damit, wenn wir unterwegs sind, loggen uns in unsere Online-Bank ein oder suchen noch einmal schnell nach einer Rezension über ein Produkt, das wir kaufen wollen. Im Café oder am Bahnhof nutzen viele dabei öffentliches WLAN, um Daten zu sparen.

Leider können wir so unterwegs auch Hackern und Online-Betrügern zum Opfer fallen. Umso wichtiger ist es, eine VPN-App auf dem Handy zu haben, die dich vor Bedrohungen schützt. Im Folgenden erklären wir dir, wie das mobile VPN funktioniert, welche Vorteile es für dich bietet und wie du es einrichtest.

Was ist ein VPN fürs Handy?

Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) fürs Handy verschlüsselt den Datenverkehr deines Mobiltelefons und ändert deine IP-Adresse, damit du privat und sicher mit deinem iPhone oder Android-Handy surfen kannst.

Besonders öffentliche, ungesicherte Netzwerke können von Hackern ausgenutzt werden, um Daten abzugreifen. Sie erstellen sogar gefälschte Hotspots, damit sich Ahnungslose mit ihnen verbinden. Hast du aber ein VPN auf dem Handy aktiviert, können Kriminelle aufgrund der VPN-Verschlüsselung deinen Datenverkehr nicht einsehen. Auch der Internetanbieter und Netzwerkbetreiber sind nicht in der Lage, deine Online-Aktivitäten zu verfolgen.

Darüber hinaus lässt sich in der VPN-App der virtuelle Standort in eine andere Stadt oder in ein anderes Land verlagern, was Vorteile beim Shoppen oder Zugriff auf bestimmte Inhalte hat.

Warum brauchst du ein VPN fürs Handy?

Ein VPN auf dem Handy ist ein vielseitiges Tool, quasi ein Schweizer Taschenmesser, das über den Sicherheitsaspekt hinaus noch vieles mehr kann. Die wichtigsten Gründe, warum du ein Handy-VPN brauchst, sind:

Sicherheit und Privatsphäre: Eine starke Verschlüsselung und das Verbergen der IP-Adresse sorgen für erhöhte Sicherheit beim Surfen. Deine Online-Aktivitäten bleiben vor Internetanbietern, Kriminellen und anderen Online-Akteuren privat.

Eine starke Verschlüsselung und das Verbergen der IP-Adresse sorgen für erhöhte Sicherheit beim Surfen. Deine Online-Aktivitäten bleiben vor Internetanbietern, Kriminellen und anderen Online-Akteuren privat. Schutz vor Online-Bedrohungen: Einige kostenpflichtige Premium-VPN-Anbieter kommen mit integrierten Schutzfunktionen. NordVPN zum Beispiel mit dem Bedrohungsschutz. Dieser blockiert proaktiv schädliche Webseiten, Phishing-Webseiten, Werbung und Online-Tracker.

Einige kostenpflichtige Premium-VPN-Anbieter kommen mit integrierten Schutzfunktionen. NordVPN zum Beispiel mit dem Bedrohungsschutz. Dieser blockiert proaktiv schädliche Webseiten, Phishing-Webseiten, Werbung und Online-Tracker. Günstigere Kauf-Angebote: Verschiedene Länder haben eine unterschiedliche Kaufkraft, daher können die Preise für dieselben Produkte und Dienstleistungen von Land zu Land unterschiedlich sein. Wählst du in der VPN-App eine andere Region aus, kannst du zum Beispiel beim Kauf von Reisen, Abos, oder Flügen Geld sparen.

Verschiedene Länder haben eine unterschiedliche Kaufkraft, daher können die Preise für dieselben Produkte und Dienstleistungen von Land zu Land unterschiedlich sein. Wählst du in der VPN-App eine andere Region aus, kannst du zum Beispiel beim Kauf von Reisen, Abos, oder Flügen Geld sparen. Zugriff auf heimische Inhalte, wenn du im Ausland bist: Wenn du verreist, kann es sein, dass einige Webseiten, Mediatheken und Dienste, für die du bezahlt hast, nicht funktionieren. Damit du wie gewohnt auf sie zugreifen kannst, ändere einfach deinen Standort in der VPN-App zurück in die Schweiz.

Wie du siehst, bietet ein VPN nicht nur mehr Sicherheit für dein Handy, sondern eröffnet dir auch mehr Freiheit im Internet zu surfen, damit du deine Online-Welt rundum geniessen kannst.

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Worauf sollte man beim VPN-Kauf achten?

Für viele mag die Wahl eines VPNs zunächst etwas schwerfallen, da sie noch nie eines genutzt haben und nicht genau wissen, worauf man achten sollte. Wir zeigen dir, welche Kriterien du bei der Wahl eines Handy-VPNs beachten solltest:

Anzahl der VPN-Server: Je mehr VPN-Server, desto besser. Warum? Die Nutzer eines VPNs können auf verschiedene Server aufgeteilt werden, sodass diese dann nicht überlasten. Ausserdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einen Server in deiner Nähe findest – es gilt, je näher ein Server, desto besser die VPN-Verbindungsgeschwindigkeit.

Je mehr VPN-Server, desto besser. Warum? Die Nutzer eines VPNs können auf verschiedene Server aufgeteilt werden, sodass diese dann nicht überlasten. Ausserdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einen Server in deiner Nähe findest – es gilt, je näher ein Server, desto besser die VPN-Verbindungsgeschwindigkeit. Kostenpflichtig vs. kostenlos: Kostenlose VPNs sind natürlich verlockend, da man nichts für die Nutzung zahlen muss. Aber einige kostenlose VPNs verkaufen die Daten ihrer Nutzen an Werbetreibende, um so an Geld zu kommen. Das führt aber den Privatsphäre-Aspekt des VPNs ad absurdum. Kostenpflichtige Apps, die mit ihrem No-Logs-Grundsatz dafür stehen, keine Online-Aktivitäten zu tracken, sind hier die sichere Wahl.

Kostenlose VPNs sind natürlich verlockend, da man nichts für die Nutzung zahlen muss. Aber einige kostenlose VPNs verkaufen die Daten ihrer Nutzen an Werbetreibende, um so an Geld zu kommen. Das führt aber den Privatsphäre-Aspekt des VPNs ad absurdum. Kostenpflichtige Apps, die mit ihrem No-Logs-Grundsatz dafür stehen, keine Online-Aktivitäten zu tracken, sind hier die sichere Wahl. Kundenservice: Bei jeder App kann es mal zu Problemen kommen oder man braucht Hilfe beim Einrichten. Daher ist es wichtig, dass ein VPN einen technischen Support bietet, der jederzeit für dich da ist.

Bei jeder App kann es mal zu Problemen kommen oder man braucht Hilfe beim Einrichten. Daher ist es wichtig, dass ein VPN einen technischen Support bietet, der jederzeit für dich da ist. VPN-Bewertungen: Ein Blick in die Bewertungen von Medien und Kunden kann dir helfen, eine Entscheidung zu treffen. Loben die Nutzer die Geschwindigkeit, die Einfachheit der Nutzung und den Kundenservice, dann ist das VPN eine gute Wahl.

Ein Blick in die Bewertungen von Medien und Kunden kann dir helfen, eine Entscheidung zu treffen. Loben die Nutzer die Geschwindigkeit, die Einfachheit der Nutzung und den Kundenservice, dann ist das VPN eine gute Wahl. Zusätzliche Funktionen: Was kann das VPN noch? Gibt es Zusatzfunktionen, die das Online-Leben noch umfassender schützen? NordVPN bietet neben dem Bedrohungsschutz in seinem Ultra-Paket zum Beispiel einen praktischen Passwortmanager und einen verschlüsselten Datei-Speicher sowie ein Tool, dass die persönlichen Daten des Nutzers von Datenhändlerseiten löschen lässt.

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So richtest du das VPN auf dem Handy ein

Das Einrichten eines VPNs auf dem Handy ist im Grunde ganz einfach. Du brauchst keine speziellen Kenntnisse dafür:

Wähle einen VPN-Anbieter. Am besten einen kostenpflichtigen, da kostenlose Anbieter häufiger über weniger Server, Funktionen und eine schlechtere Infrastruktur verfügen. Je mehr VPN-Server ein Anbieter hat, desto besser, da die Server dann weniger stark ausgelastet sind und du immer einen in deiner Nähe findest. Wähle das passende VPN-Abo. Die meisten VPNs bieten verschiedene Pakete mit unterschiedlichen Laufzeiten und Funktionen an. Wähle eins, das am besten zu deinen Bedürfnissen passt. Häufig sind die längerfristigen Abos monatlich am günstigsten. Lad die VPN-App auf dein Handy. Wenn du dein VPN-Abo abgeschlossen hast, lade die App auf dein Gerät und registriere dich, wenn du es noch nicht getan hast. Schütze deine Online-Verbindung: Nach der Registrierung kannst du in der App einfach auf eine Schaltfläche klicken und dich mit dem VPN verbinden. Fertig.

In der App kannst du zusätzlich die Sicherheitsfunktionen einrichten, die Server, mit denen du dich gerne verbinden möchtest, auswählen und auf Server in anderen Ländern mit einem Klick zugreifen.

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Fazit: Darum brauchst du ein Handy-VPN in 2024