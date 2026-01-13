HBO Max startet in der Schweiz

HBO Max, der Premium-Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, ist neben der Schweiz auch in Deutschland, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein, sowie zudem in Italien, Griechenland und Israel gestartet.

Zum Start erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer hochkarätige Highlights, darunter "One Battle After Another", das Game of Thrones-Prequel “A Knight of the Seven Kingdoms” (ab 19. Januar), die vierte Staffel von "Industry", das Max Original "The Pitt", in Kürze "Heated Rivalry", die Australian Open, die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 sowie die Premiere der deutschen Eigenproduktion "Banksters" im Februar. Später im Jahr folgt zudem das deutsche HBO Original "4 Blocks Zero"

HBO Max ist über alle gängigen App-Stores, ausgewählte Smart-TVs, Smartphones und Tablets, Spielekonsolen, PCs sowie online unter www.hbomax.com verfügbar. Dazu gibt es Kooperationen mit Sunrise und Swisscom, die HBO Max ihren Kundinnen und Kunden als Teil ihres Entertainment-Angebots bereitstellen.

Die Preise in der Schweiz sind leider deutlich teurer als beispielsweise in Deutschland.

Die Abomodelle sind:

Basis (mit Werbung): Streaming auf zwei Geräten gleichzeitig in Full HD. 9.90 Franken pro Monat

Standard: Streaming auf zwei Geräten gleichzeitig in Full HD sowie bis zu 30 Downloads. 16.90 Franken pro Monat

Premium: Streaming auf bis zu vier Geräten gleichzeitig in 4K Ultra HD mit Dolby Atmos (sofern verfügbar) sowie bis zu 100 Downloads.23.90 Franken pro Monat

Sports Add-on: Kann zu jedem Abomodell hinzugebucht werden. Das Sport-Angebot enthält Werbung und ist auf zwei parallele Streams innerhalb des bestehenden Limits beschränkt. 7 Franken pro Monat

Unterhaltungsangebot

Fans in allen Ländern dürfen sich auf ein aussergewöhnlich vielseitiges Unterhaltungsangebot von HBO, Warner Bros. Studios, DC Studios, Warner Bros. Television, Max Originals und vielen weiteren Brands freuen. Bereits zum Start im Januar kommen zahlreiche neue Highlights auf die Plattform: darunter der vielbeachtete und mit zahlreichen Preisen, darunter vier Golden Globes und drei Critics’ Choice Movie Awards, Film „One Battle After Another“ des Oscar-nominierten Regisseurs Paul Thomas Anderson sowie die Rückkehr nach Westeros mit der HBO Original-Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“.

Abonnentinnen und Abonnenten können zudem das Emmy-prämierte Max Original „The Pitt“ erstmals in Deutschland streamen – zum Start sind sowohl die erste als auch direkt die aktuelle zweite Staffel verfügbar. Ebenfalls neu ist die vierte Staffel von „Industry“. Ergänzt wird das Angebot in Kürze durch die Eishockey-Romance „Heated Rivalry“, die in diesen Märkten exklusiv auf HBO Max zu sehen sein wird.*

Neben internationalen Top-Titeln investiert HBO Max gezielt in lokale Eigenproduktionen. Zu den ersten deutschsprachigen HBO Originals gehören „4 Blocks Zero“, das Prequel zum vielfach ausgezeichneten Gangster-Drama „4 Blocks“, sowie die auf wahren Begebenheiten basierende Heist-Serie „Banksters“ (ab 20. Februar), beide produziert von W&B Television. Ebenfalls für 2026 geplant sind eine Dokumentation der Beetz Brothers über den spektakulären Diebstahl der Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Berliner Bode-Museum sowie die Dreharbeiten zur neuen Thrillerserie von Jantje Friese und Baran bo Odar (Dark Ways), die die düsteren Motive des „Struwwelpeter“ neu interpretiert.

Zu den bereits verfügbaren Serienhighlights zählen unter anderem die HBO Originals „It: Welcome to Derry“, „The Last of Us“, „The White Lotus“, „Euphoria“, „Task“, „House of the Dragon“, „Succession“, „The Penguin“ und „His Dark Materials“. Hinzu kommen Max Originals wie „And Just Like That…“ (die dritte Staffel folgt in Kürze) und „Peacemaker“, Adult Swims „Rick and Morty“ sowie ikonische Serienklassiker wie „Friends“, „Game of Thrones“, „The Big Bang Theory“, „Sex and the City“, „The Sopranos“, „The Wire“, „True Blood“, „Veep“ und „ Lass es, Larry!“.

Filmfans erwartet eine beeindruckende Auswahl an aktuellen Kinoerfolgen, darunter der Golden-Globe-nominierte Film „Blood & Sinners“ sowie DCs „Superman“. In Kürze folgen ausserdem New-Line-Cinema-Produktionen wie „Weapons - Die Stunde des Verschwindens“ und „Conjuring 4: Das letzte Kapitel“. Zum umfangreichen Filmkatalog zählen zudem zeitlose Klassiker wie die „Harry Potter“- und „Fantastische Tierwesen“-Reihen sowie die epische „Der Herr der Ringe“-Trilogie. Für zusätzliche Spannung sorgen „Dune“, „Dune: Part Two“ und das düstere Gotham in „The Batman“.