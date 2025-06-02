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Tilman Börner
2. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.

Datenbanken

Herausforderungen bei der Konsistenz in Datenbanken

Der Artikel beleuchtet die Problematik der Konsistenz in Datenbanken und bietet Lösungen durch Isolation Levels und Locking-Strategien.
© (Quelle: EMGenie)

In der Softwareentwicklung ist die Gewährleistung von Konsistenz in Datenbanken eine essentielle Herausforderung für Entwickler, insbesondere wenn es um parallele Transaktionen geht. Lucas Borsatto analysiert in seinem Artikel "Understanding Consistency in Databases: Beyond the basics", wie gängige ACID-Standards in echten Produktivumgebungen oft an ihre Grenzen stossen.

Besonders bei hohen Zugriffszahlen können Effekte wie fehlende Zeilen nach Paginierung oder doppelt aktualisierte Datensätze auftreten. Borsatto stellt fest, dass das einfache Anwenden von CRUD-Operationen oft nicht ausreicht, da Transaktionen unter realen Bedingungen sehr komplex werden können.

Ein praktisches Beispiel ist eine Spring Boot/Java-Codebasis, die die Probleme an praktischen Szenarien illustriert. Im Artikel wird ein Controller gezeigt, der mehrere Endpunkte implementiert, die unterschiedliche Ansätze zur Handhabung von Transaktionen demonstrieren.

Ein Schlüsselkonzept, das behandelt wird, ist das "Isolation Level". Es definiert den Grad der Sichtbarkeit, den CRUD-Operationen haben können, wenn gleichzeitig mehrere Transaktionen ausgeführt werden. Die SQL-Datenbanken unterstützen unterschiedliche Isolation Levels, darunter READ UNCOMMITTED, READ COMMITTED, REPEATABLE READ und SERIALIZABLE. Jedes bietet verschiedene Garantien hinsichtlich der Konsistenz und Performance.

Mit einer Analyse der Vor- und Nachteile dieser Levels wird aufgezeigt, wenn es sinnvoll ist, optimistisches oder pessimistisches Locking anzuwenden. Der Artikel enthält praktische Code-Snippets, um diese Konzepte zu veranschaulichen. Durch die Implementierung von Transactional-Strategien trifft Borsatto auf Herausforderungen, wenn beispielsweise Kafka-Nachrichten mehrmals geliefert werden. Die Einbindung von am Ende optimistischem Locking wird als vielversprechende Lösung evaluiert, um die Integrität der Daten trotz paralleler Updates zu gewährleisten.

Die Lösung zeigt, dass durch die Anpassung der Transaktionsisolierungsebene und das Hinzufügen von Versionierung in der Datenbank signifikante Verbesserungen in der Konsistenz und Effizienz erzielt werden können. Die vorgestellten Techniken sind sowohl für DBAs als auch für Backend-Entwickler relevant und bieten praktische Ansätze zur Verbesserung der Konsistenz in Datenbanktransaktionen.

Probleme bei der Konsistenz von Datenbanken.

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