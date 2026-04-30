Im Test: WhyWood The Dock

Schon beim Auspacken zeigt sich, dass WhyWood nicht umsonst so heisst: Geliefert werden die Dockingstationen in einer schönen Holzbox. Auch die rustikale Optik der Station ist ansprechend. Sie besteht aus massivem Holz. Dieses ist ausgezeichnet verarbeitet und sehr robust. Filze an den Seitenwänden sorgen dafür, dass die eingelegten Geräte nicht verkratzen.

Es zeigt sich, dass sich WhyWood einige Gedanken gemacht hat, um eine praktische Ladelösung zu schaffen. So ist unten eine Platte aus Edelstahl angebracht, die für ein hohes Eigengewicht und somit einen stabilen Stand sorgt. Auf der Platte befinden sich ebenfalls Filze, die ein Verkratzen der Möbel verhindern.

Die Seitenwände lassen sich mit einem mitgelieferten Inbusschlüssel zwischen 8 und 20 Millimetern verstellen, damit auch dickere Geräte oder solche mit Hülle Platz finden. Die Grösse des Docks eignet sich vom Smartphone über Tablets bis zu Notebooks. Die integrierten USB‑C‑Kabel lassen sich je nach Station bis zu 70 Zentimeter (The Dock – Quad) respektive 75 Zentimeter (The Dock – Duo) ausziehen. Damit können Geräte während des Ladens auch in der Hand gehalten und benutzt werden. Wird nicht aufgeladen, verschwinden die Kabel per Zugmechanismus im Dock.

Die kleinere Ladestation gibt es wahlweise mit 36-Watt- oder 65-Watt-Netzteil, die grössere nur mit 65-Watt-Netzteil. Wer auch Notebooks aufladen will, greift zum 65-Watt-Netzteil.