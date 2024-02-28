Das sind die Highlights vom MWC 2024

Am Montag startete der MWC 2024 auf dem Gelände der Fira Barcelona mit mehr als 2.400 Ausstellern. Noch gibt es keine Besucherzahlen, doch die Messe machte einen vollen Eindruck, besonders in den Hallen der Netzbetreiber und Hardware-Hersteller.
Prominente durften nicht fehlen: Auf der Pressekonferenz der Deutschen Telekom begrüsste die Technikchefin Claudia Nemat den Kapitän der deutschen Fussball-Nationalmannschaft Ilkay Gündogan, der Hoffnungen für eine erfolgreiche Euro 2024 machte.
Zahlreiche Demos wie hier das einer 5G-gestützten Industrielogistik gab es auf den Ständen der Netzbetreiber und Ausrüster. Insgesamt gab es weniger Entertainment-Anwendungen zu sehen, sondern vermehrt Nutzszenarien für IoT und KI in professionellen Use Cases.
Noch wirken die Roboter exotisch, doch das wird sich ändern. Mobilfunktechnologie ist ein Schlüssel für den künftigen Einsatz in allen möglichen Bereichen. Dieses Exemplar begrüsst Besucher auf dem Stand von Etisalat, dem Netzbetreiber der Vereinigten Arabischen Emirate.
Und zu guter Letzt: Es gab einige neue Smartphones mit Highend-Technik auf dem MWC, etwa von Xiaomi, Honor oder Nubia/ZTE. Aber echtes Aufsehen erregte HMD Global mit der Ankündigung des Barbie Phone, das sich in diesem Suchbild versteckt. Leider konnte noch keiner das einfache Klapphandy in die Hand nehmen, es wird erst im Sommer Farbe in den Teenie-Alltag bringen.
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
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