Das sind die Highlights vom MWC 2024

Und zu guter Letzt: Es gab einige neue Smartphones mit Highend-Technik auf dem MWC, etwa von Xiaomi, Honor oder Nubia/ZTE. Aber echtes Aufsehen erregte HMD Global mit der Ankündigung des Barbie Phone, das sich in diesem Suchbild versteckt. Leider konnte noch keiner das einfache Klapphandy in die Hand nehmen, es wird erst im Sommer Farbe in den Teenie-Alltag bringen.