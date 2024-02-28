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Boris Boden
28. Feb 2024

Das sind die Highlights vom MWC 2024

Eingang MWC

Am Montag startete der MWC 2024 auf dem Gelände der Fira Barcelona mit mehr als 2.400 Ausstellern. Noch gibt es keine Besucherzahlen, doch die Messe machte einen vollen Eindruck, besonders in den Hallen der Netzbetreiber und Hardware-Hersteller.

 © Telecom Handel
Nemat und Gündogan

Prominente durften nicht fehlen: Auf der Pressekonferenz der Deutschen Telekom begrüsste die Technikchefin Claudia Nemat den Kapitän der deutschen Fussball-Nationalmannschaft Ilkay Gündogan, der Hoffnungen für eine erfolgreiche Euro 2024 machte.

 © Telecom Handel
Xiaomi CyberDog 2

Wann immer Roboter irgendetwas vorführten, bildeten sich Menschentrauben. Der CyberDog 2 von Xiaomi posiert hier vor den Besuchern.

 © Telecom Handel
Demo von Telefónica

Zahlreiche Demos wie hier das einer 5G-gestützten Industrielogistik gab es auf den Ständen der Netzbetreiber und Ausrüster. Insgesamt gab es weniger Entertainment-Anwendungen zu sehen, sondern vermehrt Nutzszenarien für IoT und KI in professionellen Use Cases.

 © Telecom Handel
Roboter

Noch wirken die Roboter exotisch, doch das wird sich ändern. Mobilfunktechnologie ist ein Schlüssel für den künftigen Einsatz in allen möglichen Bereichen. Dieses Exemplar begrüsst Besucher auf dem Stand von Etisalat, dem Netzbetreiber der Vereinigten Arabischen Emirate.

 © 2024 GSMA / MWC
Felipe von Spanien

Auch der spanische König Felipe (vierter von links) besuchte die Messe und liess sich ein Demo von Telefónica-Chef José Maria Álvarez-Pallete (vierter von rechts) geben.

 © Telefónica
Barbie Phone

Und zu guter Letzt: Es gab einige neue Smartphones mit Highend-Technik auf dem MWC, etwa von Xiaomi, Honor oder Nubia/ZTE. Aber echtes Aufsehen erregte HMD Global mit der Ankündigung des Barbie Phone, das sich in diesem Suchbild versteckt. Leider konnte noch keiner das einfache Klapphandy in die Hand nehmen, es wird erst im Sommer Farbe in den Teenie-Alltag bringen.

 © Mattel / HMD Global
MWC Bildergalerie
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