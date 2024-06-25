Historische Kontrollschild-Auktion zur EM-Achtelfinalqualifikation der Schweiz

Die historische Auktion zur EM-Achtelfinalqualifikation der Schweiz soll auch ein Volltreffer für die Zürcher Staatskasse werden: Der erzielte Ertrag kommt der gesamten Zürcher Bevölkerung zugute. Die Auktion startet am kommenden Donnerstag, 27. Juni, und endet am 3. Juli.

Alle Zürcherinnen und Zürcher, die Wert auf ein tiefes Kontrollschild am Auto legen, haben ab dem kommenden Donnerstag, 27. Juni 2024, eine einmalige Chance mitzubieten: «ZH 24» wird das tiefste Kontrollschild sein, das es im Kanton Zürich gibt. Die Auktion wird am Mittwoch, 3. Juli 2024, enden.

Bisher war «ZH 50» das tiefste Auto-Kontrollschild im Kanton Zürich. Es wurde im letzten August für 202’000 Franken versteigert. Fünfstellige und tiefere Kontrollschilder sind im Kanton Zürich nur über die wöchentliche Kontrollschilder-Auktion des Strassenverkehrsamts erhältlich. Bisher am teuersten war das Kontrollschild «ZH 100» (226’000 Franken im Jahr 2022).