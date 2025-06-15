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Boris Boden
15. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.

Smartphone

HMD bringt das Fusion X1 für junge Nutzer

Das HMD Fusion X1 ist ein zusammen mit Xplora entwickeltes Smartphone, dessen Benutzung speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet ist. Der Verkauf in Deutschland startet jetzt.
© (Quelle: HMD)

Auf dem MWC hat HMD (Human Mobile Devices) im Frühjahr zum ersten Mal zum ersten Mal das Fusion X1 als Smartphone speziell für Kinder und Jugendliche gezeigt. Bei der Entwicklung mit an Bord war der norwegische Spezialist für Kinder-Smartwatches Xplora, der seine Xplora Guardian App beisteuert.

Die Unternehmen wollen Jugendliche vor allem schützen und eine verantwortungsbewusste digitale Nutzung ermöglichen. Eine aktuelle Studie von HMD und Perspectus Global zeigt: Über die Hälfte der Kinder wird online von Fremden kontaktiert, fast 40 Prozent stossen auf schädliche Inhalte, ein Drittel wird zu privaten Chats gedrängt.

Dagegen bietet die Apple einige Funktionen: Eltern steuern über die Xplora Guardian App Social Media-, Browser- und App-Zugriffe in Echtzeit, sie sagen ja oder nein zu Downloads von Apps und können Zeitlimits für Spiele und andere Apps festlegen. Dazu können Nachrichten und Anrufe auf bestimmte, vertraute Kontakte begrenzt werden. Über die GPS-Funktion können bis zu zehn Schutzzonen eingerichtet werden, bei deren Verlassen durch das Kind die Eltern benachrichtigt werden.

Für die Nutzer gibt es ein 6,6-Zoll-Display, eine leistungsstarke 108-Megapixel-Kamera und eine 50-Megapixel Selfiecam. Die „Smart Outfits“ sind austauschbare Snap-on-Cases mit Gaming-Buttons und Joysticks, zusätzlichem Licht für Selfies über einen LED-Ring oder mehr Akkukapazität.

Das HMD Fusion X1 ist jetzt für 279 Euro hierzulande erhältlich, ein Schutzcover und das LED-Licht sind bereits dabei. Die Nutzung der Xplora-App ist für die ersten drei Monate kostenlos, danach werden monatlich 5,99 Euro fällig. Den Weg in die Schweiz scheint das Gerät bisher nicht gefunden zu haben.

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