Honor und Porsche Design bringen Nobel-Smartphone

Die noblen Smartphones von Porsche Design haben inzwischen eine lange Tradition, aktuell ist Honor der Partner für die technische Basis und die Produktion. Jetzt haben beide parallel zur globalen Premiere des Honor Magic7 Pro auch das Magic7 RSR im Design der schwäbischen Traditionsmarke gezeigt. Es ist ab dem 21. Februar für 1.799,90 Euro in den Porsche-Farben Achatgrau und Lila erhältlich.

Die Technik kommt weitgehend vom neuen Honor Magic7 Pro, es gibt aber mehr Speicher mit 24 GB RAM und einem Terabyte für Daten. Ausserdem wird ein grösserer Akku mit 5.850 mAh eingebaut. Während die Hauptlinse und der Ultraweitwinkel gleich bleiben, gibt es für das Zoomobjektiv einen lichtstärkeren Sensor und einen LiDAR-Scanner, der die Distanz zu Objekten schneller berechnen kann.

Die Rückseite des Smartphones wurde neu gestaltet: Das auffällige hexagonale Kameramodul soll die Formsprache des Porsche Taycan Turbo S aufgreifen, während das Layout der Kameras an die Scheinwerfer der Fahrzeuge erinnern soll.