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Patrick Hediger
30. Jan 2024
Lesedauer 4 Min.

.swiss

Hostpoint nimmt Registrationsgesuche von Privaten für .swiss-Domains entgegen

Domains mit der Endung .swiss waren bislang fast ausschliesslich Firmen mit Handelsregistereintrag vorbehalten. Das ändert sich aber ab April. Bei Hostpoint kann man bereits als Privatperson Registrationsgesuche einreichen.
© (Quelle: Hostpoint)

Gemäss dem Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) erfolgt die lang erwartete Marktöffnung für Private im April 2024. Hostpoint nimmt bereits jetzt Gesuche für die Registration von .swiss-Domains von Privatkunden entgegen.

Bei der generischen Top-Level-Domain (TLD) .swiss, die vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) herausgegeben wird, kommt es zur wichtigsten Neuerung seit deren Einführung im Jahr 2015. Während es bis anhin nur Firmen mit einem Eintrag im Handelsregister sowie öffentlich-rechtlichen Körperschaften vorbehalten war, einen Domainnamen mit der Endung .swiss zu registrieren, sollen künftig auch Privatpersonen Zugang zu dieser exklusiven Domainendung erhalten.

Das BAKOM hatte bereits im vergangenen Jahr die Öffnung auf das erste Halbjahr 2024 in Aussicht gestellt. Inzwischen hat die Registerbetreiberin nic.swiss (eine Abteilung des BAKOM) bekannt gegeben, dass Registrationsgesuche von natürlichen Personen ab dem 24. April 2024 geprüft und, sofern die Registrationsbedingungen eingehalten wurden, bewilligt werden.

Zu diesen Bedingungen gehört u. a., dass der gewünschte Domainname einen amtlichen Namen (z. B. Vorname, Nachname, Allianzname) oder auch einen bekannten Künstlernamen des Gesuchstellers enthält, und dass der Gesuchsteller eine gültige Wohnadresse in der Schweiz vorweisen kann. Allerdings besteht auch für Auslandschweizerinnen und -schweizer die Möglichkeit, .swiss-Domains zu registrieren. Weitere Informationen zu den Registrationsbedingungen für Private finden sich im Hostpoint Support Center.

Bei der Öffnung des Zugangs zu .swiss-Domains für Private ist mit einer hohen Nachfrage zu rechnen. Aus diesem Grund bietet Hostpoint jetzt schon den Kunden die Möglichkeit, über hostpoint.ch nach ihrer Wunschdomain zu suchen und ein entsprechendes Registrationsgesuch bei Hostpoint zu deponieren. Diese Gesuche werden dann gesammelt und ab dem 24. April 2024 bei der Registerbetreiberin nic.swiss eingereicht. Hostpoint hat keinen Einfluss auf die definitive Zuteilung der .swiss-Domains, da diese ausschliesslich durch das BAKOM erfolgt. Die genauen Bestimmungen über das Zuteilungsverfahren können auf der Website der Registerbetreiberin (nic.swiss) nachgelesen werden.

Einmalige Chance, den eigenen Namen als Domain zu sichern

Da bei der TLD .ch – nach wie vor deutlich bekannter und verbreiteter in der Schweiz – inzwischen viele beliebte Begriffe bereits besetzt sind, stellt die Marktöffnung von .swiss für Viele nun eine einmalige Chance dar. So erhalten Private nun die Möglichkeit, sich den vielleicht lang ersehnten Domainnamen doch noch zu sichern.

Hostpoint ist der führende Schweizer Domainregistrar und verwaltet mehr als eine Million Domains. Als erster Webhosting-Provider der Schweiz erhielt Hostpoint 2013 die offizielle Akkreditierung der ICANN und ist heute der grösste Anbieter für .ch-Domains im Markt. Hostpoint bietet sämtliche verfügbare TLDs an und ist auch seit dessen Einführung offiziell gelisteter Registrar für .swiss-Domains.

Verbundenheit zur Schweiz mit .swiss-Domain zeigen

Die generische TLD .swiss wurde im Jahr 2015 vom BAKOM eingeführt. Unternehmen und Organisationen sollten durch die Registrierung einer .swiss-Domain die Möglichkeit erhalten, ihre Verbundenheit zur Schweiz zum Ausdruck zu bringen. Der Erwerb einer .swiss-Domain ergibt aber nicht nur aufgrund des Swissness-Faktors Sinn, sondern trägt auch zum Markenschutz im digitalen Raum bei und ist eine ideale Ergänzung des eigenen Domain-Portfolios (bspw. neben .ch und .com).

Die Nachfrage nach .swiss-Domains wächst zwar stetig, es besteht aber auch für Firmenkunden noch viel Potenzial. Bislang wurden gemäss nic.swiss erst etwa 27’000 .swiss-Domainnamen registriert (Stand Dezember 2023). Mit der bevorstehenden Öffnung des Marktes für Privatkunden sollten deshalb auch viele Unternehmen jetzt noch die Chance des privilegierten Zugangs nutzen und bis April ihren Firmennamen als .swiss-Domain sichern.

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