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Roland Bernhard
5. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

HP holt Emma Walmsley als CEO

Die frühere GSK-Chefin übernimmt am 4. Januar 2027 die Konzernführung und beendet damit die Interimslösung. Bruce Broussard wechselt in den Vorsitz des Verwaltungsrats.
Emma Walmsley

Emma Walmsley übernimmt am 4. Januar 2027 als CEO die Führung von HP Inc.

© HP

Emma Walmsley wird neue Chief Executive Officer von HP Inc. Das Board of Directors hat sie einstimmig ernannt, sie tritt ihr Amt am 4. Januar 2027 an. Walmsley führte von April 2017 bis Dezember 2025 den Pharmakonzern GSK und gehört seit sieben Jahren dem Board von Microsoft an. Sie folgt auf Bruce Broussard, der den Konzern seit Februar 2026 kommissarisch geleitet hat. Er übernimmt zum selben Datum den Vorsitz des Boards von Chip Bergh, der dieses Amt seit 2017 innehat.

Erfahrung aus Pharma und Konsumgütern

Bei GSK baute Walmsley das Geschäft stärker auf Spezialmedikamente und Impfstoffe aus, belebte die Forschungspipeline neu und stärkte die Bilanz nach der Abspaltung des Geschäftsbereichs Consumer Healthcare. Zuvor hatte sie 17 Jahre bei L’Oréal gearbeitet. Bergh begründet die Wahl mit einer umfassenden weltweiten Suche und beschreibt sie als Führungskraft mit einem «menschenorientierten Führungsstil», der Teams auf klare Prioritäten ausrichte.

KI am Rand des Netzes

HP sieht sich nach eigener Darstellung an einem Wendepunkt der Technologiebranche, weil sich künstliche Intelligenz zunehmend in Richtung Edge verlagert. Walmsley will nach eigenen Worten das Potenzial des KI-Zeitalters nutzen und neue Wachstumsquellen erschliessen, für Kunden, Aktionäre, Partner und Mitarbeiter. Konkrete Pläne für Strategie oder Partnerprogramme nennt HP bislang nicht.

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