5. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 44
In der Kalenderwoche 44 vom 26. Oktober bis 1. November 2026 standen die Artikel «Weg von Passwort - Alles über Passkeys» und «Perfektes Heimnetz - wir zeigen es geht» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 44 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 26. Oktober bis 1. November 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Weg von Passwort - Alles über Passkeys
Rang 2
Perfektes Heimnetz - wir zeigen es geht
Rang 3
Zorin OS 18: Alles über das Einsteiger-Linux
Rang 4
So geht Schutz vor Datenklau und Stalking
Rang 5
Microsoft Teams: So verwenden Sie die Walkie-Talkie-App
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