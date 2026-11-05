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Patrick Hediger
5. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 44

In der Kalenderwoche 44 vom 26. Oktober bis 1. November 2026 standen die Artikel «Weg von Passwort - Alles über Passkeys» und «Perfektes Heimnetz - wir zeigen es geht» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
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© PCtipp

Die Kalenderwoche 44 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 26. Oktober bis 1. November 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Weg von Passwort - Alles über Passkeys

Rang 2

Perfektes Heimnetz - wir zeigen es geht

Rang 3

Zorin OS 18: Alles über das Einsteiger-Linux

Rang 4

So geht Schutz vor Datenklau und Stalking

Rang 5

Microsoft Teams: So verwenden Sie die Walkie-Talkie-App

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