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Boris Boden
27. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.

MatePad Pro 13,2 Zoll

Huawei bringt Highend-Tablet nach Deutschland

Mit dem MatePad Pro 13,2 Zoll 2025 kommt das Flaggschiff der Huawei-Tablets. Mit dem passenden Zubehör soll es Arbeiten auf PC-Niveau ermöglichen.
© (Quelle: Huawei)

Nach der Präsentation vergangene Woche hat Huawei jetzt angekündigt, das Highend-Tablet MatePad Pro 13,2 Zoll 2025 auch nach Deutschland zu bringen. Es ist ab sofort für 1.199 Euro verfügbar, bei Bestellung bis zum 24. März gibt es 200 Euro Rabatt.

Das besondere Merkmal ist der grosse 13,2-Zoll-Bildschirm, der 94 Prozent der Vorderseite abdeckt und mit 2,8K auflöst. Dank der PaperMatte-Technologie soll das Display blendfrei sein und ein Schreibgefühl wie auf Papier ermöglichen.

Auch die Akkukapazität ist mit 10.100 mAh üppig, zudem lässt sich der Kraftspender mit 100 Watt in 65 Minuten wieder voll aufladen. Weitere Features sind ein seitlicher Fingerabdrucksensor, eine rückwärtige Doppelkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse, eine 16-Megapixel-Selfiecam, 12 GB RAM, 512 GB Datenspeicher und ein hauseigener Kirin T92 Achtken-Chipsatz.

Eine magnetisch am Tablet erhaltene vollwertige Tastatur und der Bedienstift M-Pencil werden bereits mitgeliefert. Das Betriebssystem ist HarmonyOS 4.3, das im Gegensatz zum in China verwendeten HarmonyOS Next, noch auf Android basiert und indirekt über alternative Stores auch Google-Apps zu Installation zulässt.

Ob und wann das Gerät in die Schweiz kommt, wissern wir noch nicht.

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