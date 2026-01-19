Huawei: Neues Smartphone, Tablet und eine Smartwatch sind da

Gleich aus drei Produktbereichen bringt Huawei neue Hardware nach Deutschland, die ab sofort verfügbar ist: Neben dem Smartphone Nova 14 Pro kommen auch das Tablet MatePad 11.5 S und eine besonders hochwertige Smartwatch.

Das Oberklasse-Smartphone Nova 14 Pro gibt es ab sofort in Blau und Schwarz für 699 Euro.Wann es in die Schweiz kommt, ist noch nicht bekannt. Auffällig am 7,8 Millimeter schlanken Gehäuse ist das Kameramodul auf der Rückseite, das in einem ovalen Element eingebettet ist. Weitere Features sind ein 6,8-Zoll-OLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate, der hauseigene Kirin 8020 Prozessor, 12 GB RAM, 512 GB Datenspeicher und ein 5.500-mAh-Akku mit 100-Watt-Schnelllader - aber kein 5G. Auch auf Google-Dienste muss verzichtet werden, da als Betriebssystem EMUI 15 zum Einsatz kommt.

Dafür soll es starke Kameraleistungen geben, ungewöhnlich ist die doppelte Frontkamera mit einer 100-Megapixel-Hauptlinse und einer 8-Megapixel-Portraitlinse, die erstmals einen optischen Zweifachzoom bei einer Selfiecam mitbringt. Die rückwärtige Kamera hat eine 50-Megapixel-Hauptlinse mit einer variablen Blende, ein Tele für dreifachen optischen Zoom und einen 112-Grad-Ultraweitwinkel.

Auch bei den Tablets legen die Chinesen mit dem MatePad 11.5 S nach: Es ist ab sofort in Grau und Grün für ab 400 Franken verfügbar, für 475 Franken kommt es im Bundle mit einer magnetisch andockbaren QWERTZ-Tastatur. Das PaperMatte-Display im 11,5 Zoll-Format soll besonders blendfrei sein und ein papierähnliches Schreibgefühl bieten. Dazu gibt es eine 2,8-K-Auflösung und bis zu 144 Hz Bildwiederholrate. Weitere Features sind ein 8.800 mAh-Akku, 12 GB RAM, 256 GB Datenspeicher, eine 8-Megapixel-Frontcam und eine rückwärtige 13-Megapixel-Kamera. Das Betriebssystem ist das hauseigene HarmonyOS 4.3.

Eine Smartwatch mit Gold