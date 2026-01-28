Huawei macht aus dem Router ein Designobjekt

Vielen Nutzern ist das Design ihres WLAN-Routers egal, schliesslich verschwindet dieser oft in einem Schrank. Das will Huawei ändern und bringt mit dem WiFi Mesh X3 Pro einen Router, bei dem ein Element in Form einer verschneiten Bergspitze in einem transparenten Acrylgehäuse platziert ist. Dazu gibt es über LED-Elemente Lichteffekte, die je nach Tageszeit Sonnenauf- und -untergänge simulieren sollen. Die sechs Antennen wurden transparent im Gehäuse integriert.

Die technische Ausstattung ist umfangreich und umfasst den Zugang zu WiFi 7 mit einer Dualband-Geschwindigkeit von bis zu 3,6 GBit/s, zwei 2,5 Gbit-Ports, einen Gigabit-Port. Gesteuert wird der Router über die Huawei-App. Er ist ab sofort für 169 Euro erhältlich. Zur Erweiterung der Abdeckung von 100 auf 120 Quadratmeter gibt es Mesh Extender, hier kostet das Set mit einem Extender und dem Router 249 Euro.

In der Schweiz ist das Gerät (noch) nicht im Handel.