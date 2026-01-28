Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
28. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

WiFi Mesh X3 Pro

Huawei macht aus dem Router ein Designobjekt

Mit dem WiFi Mesh X3 Pro bringt Huawei einen neuen WLAN-Router nach Deutschland, der vor allem durch sein einzigartiges Design auffällt.
© (Quelle: Huawei)

Vielen Nutzern ist das Design ihres WLAN-Routers egal, schliesslich verschwindet dieser oft in einem Schrank. Das will Huawei ändern und bringt mit dem WiFi Mesh X3 Pro einen Router, bei dem ein Element in Form einer verschneiten Bergspitze in einem transparenten Acrylgehäuse platziert ist. Dazu gibt es über LED-Elemente Lichteffekte, die je nach Tageszeit Sonnenauf- und -untergänge simulieren sollen. Die sechs Antennen wurden transparent im Gehäuse integriert.

Die technische Ausstattung ist umfangreich und umfasst den Zugang zu WiFi 7 mit einer Dualband-Geschwindigkeit von bis zu 3,6 GBit/s, zwei 2,5 Gbit-Ports, einen Gigabit-Port. Gesteuert wird der Router über die Huawei-App. Er ist ab sofort für 169 Euro erhältlich. Zur Erweiterung der Abdeckung von 100 auf 120 Quadratmeter gibt es Mesh Extender, hier kostet das Set mit einem Extender und dem Router 249 Euro.

In der Schweiz ist das Gerät (noch) nicht im Handel.

Kommentare

Huawei
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare