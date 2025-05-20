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Boris Boden
20. Mai 2025
Lesedauer 3 Min.

Wearables

Huawei zeigt drei neue Smartwatches

Mit der Watch 5 und der Watch Fit 4, die auch in einer Pro-Version kommt, spricht Huawei verschiedene Zielgruppen im Smartwatch-Segment an.

Die Huawei Watch 5

© (Quelle: Huawei)

Huawei erneuert sein Smartwatch-Portfolio in der Einsteiger- und Mittelklasse mit den Modellen Watch 5, Watch Fit 4 und Watch Fit 4 Pro. Alle sind ab sofort im deutschen Handel verfügbar. Als Betriebssystem nutzen sie das hauseigene HarmonyOS. In der Schweiz ist die Watch 5 bisher nicht verfügbar, die Watch Fit 4 und Watch Fit 4 Pro aber schon.

Die Huawei Watch 5 kommt zu Preisen zwischen 449 und 649 Euro im klassischen Design mit einem runden Display aus sphärischem Saphirglas, das mit 42 oder 46 Millimeter Diagonale aufwartet. Die kleinere Version hat ein Gehäuse aus Edelstahl, während der grosse Bruder mit einer Hülle aus Titan erhältlich ist. Als Akkulaufzeit nennt Huawei bis zu 4,5 Tage im Standardmodus und bis zu 11 Tage im eingeschränkten Energiesparmodus. Erstmals unterstützt die Smartwatch auch den Einsatz einer eSIM.

Eine Besonderheit ist das neue Sensorsystem mit dem Namen „X-Tap“: Es soll zehn Gesundheitswerte in nur einer Minute ermitteln. Health Glance startet automatisch, sobald die Fingerspitze für 3 Sekunden auf den X-TAP-Sensor gelegt wird. Dieser erstellt dann bis zu zehn Berichte über Gesundheitsindikatoren wie EKG, Herzfreuqenvariabilität (HRV), durchschnittliche Herzrate, Blutsauerstoffsättigung (SpO2), Hauttemperatur, Stress, Erkennung von Arterienversteifung, Gesundheit der Atemwege, Schlafapnoe und demnächst auch emotionales Wohlbefinden. Dazu gibt es für das Training über 100 Sportmodi.

Die Huawei Watch Fit 4 Pro

 © Quelle: Huawei

Bereits für 169 Euro gibt es die Watch Fit 4 mit einem quadratischen 1,82-Zoll-Amoled-Bildschirm, einem integrierten Barometer und eine Laufzeit von bis zu zehn Tagen. Sie lassen sich schnell aufladen: in nur 75 Minuten (WATCH FIT 4) beziehungsweise 60 Minuten (WATCH FIT 4 Pro).  Das Pro-Modell für 279 Euro bietet zusätzlich eine Hülle aus Aluminium mit einer Lünette aus Titan sowie Funktionen, um die Atmung beim Schlaf auszuwerten. Zudem sind hier auch ein Golf- und Tauch-Modus, die EKG-Funktion sowie die farbige Anzeige von Karten an Bord. Die Schweizer Preise liegen laut Digitec bei 149 und 249 Franken.

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