Huawei zeigt vier Modellvarianten des Pura 80

In China ist der Pura-70-Serie von Huawei ein Smartphone-Bestseller, doch in Deutschland tun sich die drei angebotenen Oberklassemodelle schwer, da die US-Sanktionen immer noch Google-Dienste und 5G ausschliessen. Ob deshalb alle vier jetzt in China vorgestellten Modelle der Nachfolgerserie Pura 80 auch den Weg hierhin finden, ist noch unklar.

Huawei macht keine Angaben zu den verbauten Chipsets oder 5G, das Betriebssystem ist das hauseigene HarmonyOS 5.1. Alle vier Smartphones haben OLED-Displays mit bis zu 120 Hz variabler Bildwiederholrate, sind gemäss IP68/69 geschützt und haben eine 13-Megapixel-Selfiecam.

Den Einstieg bildet das Pura 80 mit einem 6,6-Zoll-Display und einem 5.600-mAh-Akku, der mit 66 Watt per Kabel oder 50 Watt drahtlos geladen werden kann. Die rückwärtige Kamera hat eine 50-Megapixel-Hauptlinse mit variabler Blende sowie Weitwinkel- und Telelinsen mit 13 und 12 Megapixel.

Beim Pura 80 Pro und dem Pro+ gibt es ein grösseres 6,8-Zoll-Display sowie 5.700 mAh-Akkus, die mit 100 und 80 Watt geladen werden können. Bei den Kameras gibt es bessere Linsen, so haben das Tele 48 Megapixel und der Weitwinkel 40 Megapixel. Die beiden Versionen unterscheiden sich durch den – nicht näher benannten – Prozessor und die Speichergrösse.