12. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.
Dockingstation
HyperDrive Flex 9 Anschluss Dual 4K HDMI Dock
Die HyperDrive Flex 9 Port Dual ist eine vielseitige Dockingstation und USB-Hub, die eine effiziente Verbindung für verschiedene Geräte ermöglicht. Sie ist für 69 Franken im Handel erhältlich.
Mit insgesamt neun Ports bietet die HyperDrive Flex 9 Port Dual eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C und USB-A sowie HDMI-Anschlüsse für die Übertragung von 4K-Videos. Diese Dockingstation ist ideal für Nutzer, die ihre Arbeitsumgebung optimieren möchten, sei es im Büro oder zu Hause. Das kompakte Design und das geringe Gewicht von nur 99 Gramm machen sie zu einem praktischen Begleiter für unterwegs. Die HyperDrive Flex ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend, was sie zu einer hervorragenden Ergänzung für moderne Arbeitsplätze macht.
Die Dockingstation ist für 69 Franken im Schweizer Handel erhältlich.
Eigenschaften
- Unterstützt 4K HDMI Videoausgabe für hochauflösende Displays
- Bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten mit insgesamt 9 Ports
- Kompakte und leichte Bauweise für einfache Mobilität
- Robuste Konstruktion für eine zuverlässige Nutzung im Alltag.
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