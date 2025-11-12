Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
12. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Dockingstation

HyperDrive Flex 9 Anschluss Dual 4K HDMI Dock

Die HyperDrive Flex 9 Port Dual ist eine vielseitige Dockingstation und USB-Hub, die eine effiziente Verbindung für verschiedene Geräte ermöglicht. Sie ist für 69 Franken im Handel erhältlich.
© (Quelle: Targus)

Mit insgesamt neun Ports bietet die HyperDrive Flex 9 Port Dual eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C und USB-A sowie HDMI-Anschlüsse für die Übertragung von 4K-Videos. Diese Dockingstation ist ideal für Nutzer, die ihre Arbeitsumgebung optimieren möchten, sei es im Büro oder zu Hause. Das kompakte Design und das geringe Gewicht von nur 99 Gramm machen sie zu einem praktischen Begleiter für unterwegs. Die HyperDrive Flex ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend, was sie zu einer hervorragenden Ergänzung für moderne Arbeitsplätze macht.

Die Dockingstation ist für 69 Franken im Schweizer Handel erhältlich.

Eigenschaften

  • Unterstützt 4K HDMI Videoausgabe für hochauflösende Displays
  • Bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten mit insgesamt 9 Ports
  • Kompakte und leichte Bauweise für einfache Mobilität
  • Robuste Konstruktion für eine zuverlässige Nutzung im Alltag.

Kommentare

Gadget Hardware
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare