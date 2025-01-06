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Patrick Hediger
6. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Stromschlaggefahr

IKEA ruft Adapter KOPPLA zurück

In Zusammenarbeit mit dem ESTI ruft IKEA bestimmte Adapter KOPPLA geerdet/weiss CH, Typennummer E1523F-1 CH-EU AD, wegen Stromschlaggefahr zurück. Die Konsumentinnen und Konsumenten erhalten eine vollständige Rückerstattung.
© (Quelle: Ikea)

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Der Adapter kann in zwei Teile zerbrechen, wodurch stromführende Innenteile freigelegt werden und die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Welche Produkte sind betroffen?

© Quelle: Okea

Es handelt sich um die KOPPLA-Adapter geerdet/weiss CH, Typennummer E1523F-1 CH-EU AD. Betroffen sind Geräte mit Datumsstempeln von 2335 (JJWW; 23 steht für das Jahr und 35 für die Woche, in der das Produkt hergestellt wurde) bis einschliesslich 2437 (JJWW) auf. KOPPLA-Adapter mit anderen Datumsstempeln sind von diesem Rückruf nicht betroffen. Auf dem angehängten Bild ist markiert, wo der Datumsstempel zu finden ist.

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Konsumentinnen und Konsumenten sollen den KOPPLA-Adapter ab sofort nicht mehr benutzen. Sie können ihn in einem beliebigen IKEA-Einrichtungshaus für eine vollständige Rückerstattung zurückgeben. Ein Kaufbeleg (Kassenbeleg) ist nicht erforderlich.

Adresse für Rückfragen

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten den Kundendienst von IKEA gebührenfrei kontaktieren:

Telefon : 0800 000 007

https://www.ikea.com/ch/de/newsroom/corporate-news/ikea-ruft-koppla-adapter-in-der-schweiz-wegen-stromschlaggefahr-zurueck-pub9077eb60/

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