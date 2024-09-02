IKEA Schweiz präsentiert Gaming-Kollektion BRÄNNBOLL

Mit BRÄNNBOLL möchte IKEA Gaming-Fans, die Wert auf Stil und Funktionalität legen, intelligente und komfortable Einrichtungslösungen bieten. Die Kollektion ist eine Weiterentwicklung der ersten Gaming-Serie aus 2021, die auf PC-Videospiele fokussierte, und die IKEA gemeinsam mit Republic of Gamers entworfen hatte.

Der Schwerpunkt der Kollektion liegt auf Sitzmöbeln. Diverse ergonomische Stühle sollen unterschiedliche Spielhaltungen und -szenarien unterstützen. Auch ein aufblasbarer Sessel ist dabei. Ausserdem bietet die Kollektion eine Gaming-Station, die mit einer klappbaren Tischplatte, integriertem PC-Tower-Stauraum und Kabelmanagement ausgestattet ist und die sich mühelos von einer Spielwiese in eine diskrete Aufbewahrungseinheit verwandeln lässt. Accessoires wie Teppiche, Kissen und Decken verleihen dem Gaming-Raum zusätzlich Stil.

Der BRÄNNBOLL Sessel ist so designt, dass er zu einer dynamischen Komponente des virtuellen Spielerlebnis wird, in dem er sich im Einklang mit den Bewegungen des Spielers oder der Spielerin mitbewegt.

BRÄNNBOLL am HeroFest in Bern

Gaming-Fans – und natürlich auch alle anderen –, die die Kollektion testen und probesitzen möchten, können dies auch am HeroFest in Bern tun. Die Messe ist der Anlass für Gaming, Esports & Cosplay in der Schweiz. Das HeroFest findet vom 11. bis 13. Oktober 2024 in der Bernexpo statt. Die BRÄNNBOLL Kollektion ist ab September 2024 in allen IKEA Einrichtungshäusern sowie online und in der IKEA App erhältlich.