Init7 feiert mit erweiterter Verfügbarkeit und attraktiverem Preis von Easy7

Init7 feiert das 25-jährige Jubiläum mit seinen bestehenden und zukünftigen Kunden. Das gilt ab sofort:

Erweiterte Verfügbarkeit

Der grössere Teil unserer Kunden ist über unsere eigene Infrastruktur angeschlossen. Dennoch gibt es in weiten Teilen der Schweiz weiterhin nur Kupferkabel – aktuell betrifft das noch etwa 2 Millionen Anschlüsse. Obwohl der Glasfaserausbau grosse Fortschritte macht, bleibt Kupfer vielerorts vorerst das Mass der Dinge. Easy7 ist deshalb ab sofort in der ganzen Schweiz für rund 98% der Bevölkerung verfügbar – unabhängig davon, ob die Anschlussleitung über Glasfaser oder Kupfer realisiert ist.

Easy7-Kunden mit Kupferleitung profitieren von unserer Upgrade-Garantie: Sobald Glasfaser am Standort verfügbar ist, wird ein automatischer Wechsel auf die bessere Bandbreite initiiert. Dies ohne zusätzliche Kosten und ohne mühseliger Kündigungsversuche in überlasteten Hotlines. «Easy» ist auch administrativ ein Versprechen.

Attraktive Preise

Der Erfolg von Easy7 ermöglicht es uns, den monatlichen Preis von CHF 48.10 auf CHF 44 (bei jährlicher Vorauszahlung) zu senken. Auch Easy7-Bestandskunden profitieren davon und erhalten die Anpassung des Preises automatisch.

Damit setzen wir ein Zeichen gegen die verbreitete Unsitte mancher Marktbegleiter, die mit billigen Köderangeboten Neukunden locken, während die Bestandskunden weiterhin überhöhte Tarife zahlen müssen.