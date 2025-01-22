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Patrick Hediger
22. Jan 2025
Lesedauer 3 Min.

25 Jahre Init7

Init7 feiert mit erweiterter Verfügbarkeit und attraktiverem Preis von Easy7

Zum 25. Jubiläum von Init7 gilt nun für Easy7: «Auspacken. Anschliessen. Surfen.» gibt es jetzt für fast alle in der Schweiz – nicht mehr nur für jene mit Glasfaseranschluss. Gleichzeitig sinkt der Preis von Easy7. Auch Bestandskunden von Easy7 profitieren davon.
© (Quelle: Init7)

Init7 feiert das 25-jährige Jubiläum mit seinen bestehenden und zukünftigen Kunden. Das gilt ab sofort:

Erweiterte Verfügbarkeit

Der grössere Teil unserer Kunden ist über unsere eigene Infrastruktur angeschlossen. Dennoch gibt es in weiten Teilen der Schweiz weiterhin nur Kupferkabel – aktuell betrifft das noch etwa 2 Millionen Anschlüsse. Obwohl der Glasfaserausbau grosse Fortschritte macht, bleibt Kupfer vielerorts vorerst das Mass der Dinge. Easy7 ist deshalb ab sofort in der ganzen Schweiz für rund 98% der Bevölkerung verfügbar – unabhängig davon, ob die Anschlussleitung über Glasfaser oder Kupfer realisiert ist.

Easy7-Kunden mit Kupferleitung profitieren von unserer Upgrade-Garantie: Sobald Glasfaser am Standort verfügbar ist, wird ein automatischer Wechsel auf die bessere Bandbreite initiiert. Dies ohne zusätzliche Kosten und ohne mühseliger Kündigungsversuche in überlasteten Hotlines. «Easy» ist auch administrativ ein Versprechen.

Attraktive Preise

Der Erfolg von Easy7 ermöglicht es uns, den monatlichen Preis von CHF 48.10 auf CHF 44 (bei jährlicher Vorauszahlung) zu senken. Auch Easy7-Bestandskunden profitieren davon und erhalten die Anpassung des Preises automatisch.

Damit setzen wir ein Zeichen gegen die verbreitete Unsitte mancher Marktbegleiter, die mit billigen Köderangeboten Neukunden locken, während die Bestandskunden weiterhin überhöhte Tarife zahlen müssen.

Zusatzinfo

25 Jahre Init7

Am 19. Januar 2000 wurde Init7 ins Handelsregister eingetragen. Was damals als EinmannBetrieb begann, hat sich in einem Vierteljahrhundert zum wichtigsten Herausforderer der Schweizer Telekommunikationsindustrie entwickelt. Nebst den drei grossen Branchenteilnehmern betreibt Init7 als einziger Provider eine eigene, schweizweite Infrastruktur, um Internetanschlüsse ohne Limitierungen von Vorleistern realisieren zu können. Unser Engagement geht aber darüber hinaus: Mehrere aufwändige und langwierige juristische Verfahren haben den Telekommunikationsmarkt der Schweiz massgeblich geprägt, damit alle Endkunden eine Auswahl haben und nicht einseitig von der Ex-Monopolistin abhängig sind. Der grösste Erfolg ist sicher der gewonnene «Glasfaserstreit» – er sorgt während der nächsten Dekaden für einen Technologie-Wettbewerb und verhinderte das Ansinnen der Ex-Monopolistin, das Netz zu re-monopolisieren, wie dies vor 1998 der Fall war. Es wäre ein volkswirtschaftliches Desaster geworden. Auch unser jüngster Erfolg im Verfahren «Interconnect Peering» ist wichtig für das offene und netzneutrale Internet in der Schweiz. Der Missbrauch des technisch gegebenen Monopols des Providers über seine Endkunden konnte so nachhaltig verhindert werden.
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