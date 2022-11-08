Instagram trackt genauen Standort der Nutzer

In der Foto-App Instagram kann man schon lange beim Erstellen eines Beitrags auch den Standort angeben. Nutzerinnen und Nutzer sehen so, wo ein Foto entstanden ist. Auch andere Social-Media-Apps, wie das ebenfalls zum Meta-Konzern gehörende Facebook oder Snapchat tracken den ungefähren Standort. Wer eine solche App verwendet und einen Account erstellt, stimmt diesen Bedingungen zu.

Doch durch das jüngste App-Update trackt Instagram laut einem «20-Minuten»-Bericht jetzt den exakten Standort der Nutzerinnen und Nutzer. Problematisch daran ist, dass Nutzerinnen und Nutzer weder darüber informiert werden, noch müssen sie dem genauen Tracking zustimmen. Dadurch ist vielen Userinnen und Usern nicht bewusst, dass Instagram nun die genauen Koordinaten verwendet.

Dass Instagram den genauen Standort verwendet, war online bereits vor etwas über zwei Monaten ein Thema. Damals kursierten Gerüchte, dass Insta-Nutzer den genauen Standort anderer User finden und diesen verwenden könnten, um gezielt Personen zu stalken. Dies entsprach jedoch nicht den Tatsachen. Instagram hatte dies denn auch via Twitter vehement dementiert. «Um das klarzustellen: Wir geben deinen Standort nicht an andere weiter. Ähnlich wie andere Social-Media-Unternehmen verwenden wir den genauen Standort für Dinge wie Standort-Tags und Kartenfunktionen.»

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Wie Sie die Standort-Einstellungen für Instagram einschränken, erfahren Sie auf der nächsten Seite.

So verwehren Sie Instagram den Zugriff auf Ihren (genauen) Standort

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