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Claudia Maag
8. Nov 2022
Lesedauer 3 Min.

Social Media

Instagram trackt genauen Standort der Nutzer

Durch ein Update trackt Insta die Nutzer noch genauer. Vielen ist dies nicht bewusst. So verbieten Sie der Foto-App, Ihren genauen Standort zu verwenden.
© (Quelle: Meta)

In der Foto-App Instagram kann man schon lange beim Erstellen eines Beitrags auch den Standort angeben. Nutzerinnen und Nutzer sehen so, wo ein Foto entstanden ist. Auch andere Social-Media-Apps, wie das ebenfalls zum Meta-Konzern gehörende Facebook oder Snapchat tracken den ungefähren Standort. Wer eine solche App verwendet und einen Account erstellt, stimmt diesen Bedingungen zu.

Doch durch das jüngste App-Update trackt Instagram laut einem «20-Minuten»-Bericht jetzt den exakten Standort der Nutzerinnen und Nutzer. Problematisch daran ist, dass Nutzerinnen und Nutzer weder darüber informiert werden, noch müssen sie dem genauen Tracking zustimmen. Dadurch ist vielen Userinnen und Usern nicht bewusst, dass Instagram nun die genauen Koordinaten verwendet.

Dass Instagram den genauen Standort verwendet, war online bereits vor etwas über zwei Monaten ein Thema. Damals kursierten Gerüchte, dass Insta-Nutzer den genauen Standort anderer User finden und diesen verwenden könnten, um gezielt Personen zu stalken. Dies entsprach jedoch nicht den Tatsachen. Instagram hatte dies denn auch via Twitter vehement dementiert. «Um das klarzustellen: Wir geben deinen Standort nicht an andere weiter. Ähnlich wie andere Social-Media-Unternehmen verwenden wir den genauen Standort für Dinge wie Standort-Tags und Kartenfunktionen.»

Wie Sie die Standort-Einstellungen für Instagram einschränken, erfahren Sie auf der nächsten Seite.

So verwehren Sie Instagram den Zugriff auf Ihren (genauen) Standort

Android

  1. Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Symbol) Ihres Android-Smartphones.
  2. Wählen Sie hier den Menüpunkt Datenschutz.
  3. Anschliessend gehts zu Berechtigungsmanger sowie danach zu Standort.
  4. Suchen Sie in der Liste nach dem Instagram-Icon.
  5. Nun können Sie Instagram grundsätzlich den Zugriff auf Ihren Standort verweigern, wenn Sie hier den Zugriff auf den Standort auf Nicht zulassen ändern.

Standort-Einstellungen unter Android

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

iOS

  1. Öffnen Sie die Einstellungen auf ihrem iPhone.
  2. Hier heisst der Menüpunkt Datenschutz & Sicherheit.
  3. Wählen Sie Ortungsdienste.
  4. Auch hier finden Sie Instagram in der Liste.
  5. In den Standort-Einstellungen der Foto-App wird bei der Verwendung von beim Verwenden der App zudem ein Schieberegler von Genauer Standort angezeigt. Tippen Sie dort auf den Schieberegler, um der App dies nicht mehr zu erlauben. Alternativ ändern Sie die Zugriffsrechte auf Nie (oder Nächstes Mal oder beim Teilen fragen).

Wer dann bei einem Post doch mal den genauen Standort preisgeben möchte, kann dies wie gehabt während des Erstellens eines Beitrags unter Ort hinzufügen freigeben und dort entweder manuell nach einem Ort suchen oder die Ortungsdienste aktivieren.

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