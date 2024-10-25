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Patrick Hediger
25. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.

Zugreisen

Internationale Billette sind jetzt auch auf SBB Mobile erhältlich

Reisende können ab sofort auch internationale Billette und Reservierungen über SBB Mobile buchen. Damit kommt die SBB einem häufig geäusserten Bedürfnis nach und bietet einen zusätzlichen Verkaufskanal für die Buchung von internationalen Zugreisen.
© (Quelle: SBB)

Ab sofort sind internationale Billette auch auf der neusten Version von SBB Mobile erhältlich. Die neue App-Version (Android 12.32.1 resp. iOS 12.32.0) ist im App Store und Google Play erhältlich und wird gestaffelt ausgerollt. Billette für Nachtzüge sind vorläufig noch nicht über SBB Mobile buchbar. Diese können jedoch weiterhin auf SBB.ch oder im Reisezentrum gekauft werden.

Diese Neuerung eröffnet den Kundinnen und Kunden neben SBB.ch und den Reisezentren einen zusätzlichen Verkaufskanal und ermöglicht eine noch flexiblere Reiseplanung für Auslandszugreisen. Die neuen Funktionen vereinen die Reiseplanung, den Billettkauf und die digitale Reisebegleitung an einem Ort. Mit dem Kauf von Billetten über SBB Mobile werden auch die entsprechenden Verbindungen gespeichert und man hat die Möglichkeit, sich unterwegs über den Status und allfällige Umsteigevorgänge der Reise zu informieren. Dieses Angebot ist bereits von Reisen innerhalb der Schweiz bekannt und wird nun auch für internationale Reisen angeboten.

Auf SBB Mobile können Tagesverbindungen in unsere Nachbarländer, und die BeNeLux-Staaten gebucht werden. Darüber hinaus sind auch internationale Reisen nach London, nach Bratislava oder nach Barcelona sowie weitere Verbindungen in angrenzende Länder verfügbar.

Mittels Scrollen können weitere Verbindungen und Billettpreise geladen werden.

Sehen Sie auch dieses PCtipp-Video zur SBB-App

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