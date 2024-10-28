iOS 18.1 bringt Hörtest und teilweise Apple Intelligence

Da Apple Intelligence auf Deutsch erst ab April 2025 verfügbar ist, sind die für uns spannendste Neuerung die Funktion Hörtest sowie die Funktion Hörgerät. Dazu braucht man allerdings die AirPods Pro 2 mit Firmwareversion 7B19 oder neuer. Wir konnten es bereits testen:

AirPods Pro: die zertifizierte Hörhilfe

Weiter gibt es mit diesem Update Verbesserungen für die Kamerasteuerung, die Möglichkeit, räumliche Fotos aufzunehmen und Telefonanrufe aufzuzeichnen sowie weitere Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für das iPhone.

Hier weitere Details dazu:

Telefon

Mit Anrufaufnahmen kannst du Live-Anrufe oder FaceTime-Audioanrufe aufzeichnen. Dazu erfolgt ein automatischer Hinweis, dass der Anruf aufgezeichnet wird.

Kamera ﻿

Die Kamerasteuerung kann schnell zur vorderen TrueDepth-Kamera wechseln (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

﻿Ein neuer Kameramodus für räumliche Foto- und Videoaufnahmen ist verfügbar (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Die Funktion „Hörtest" bietet wissenschaftlich überprüfte Hörtestergebnisse bequem von zu Hause aus (vorgesehen für Personen ab 18 Jahren).

﻿Mit der Funktion „Hörgerät" erhältst du personalisierte, hochwertige Unterstützung, die automatisch auf Geräusche in deiner Umgebung sowie Musik, Videos und Anrufe angewendet wird (vorgesehen für Personen ab 18 Jahren mit leichter bis mittelschwerer Schwerhörigkeit). ﻿

Für diese Funktionen sind AirPods Pro 2 mit Firmwareversion 7B19 oder neuer erforderlich. Möglicherweise sind nicht alle Funktionen in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Weitere Informationen findest du unter: https://apple.com/de/airpods-pro/feature-availability/.

﻿Im Kontrollzentrum stehen nun neue Optionen zum individuellen Hinzufügen von Verbindungssteuerungen und zum Zurücksetzen der Konfiguration zur Verfügung.

﻿Mit RCS Business Messaging kannst du dich mit Unternehmen über RCS verbinden (Unterstützung des Anbieters erforderlich). ﻿

In der App „Podcasts" wird ein Problem behoben, bei dem noch nicht gehörte Folgen als wiedergegeben markiert werden. ﻿

Ein Problem wird behoben, bei dem 4K-Videos mit 60 fps in der App „Fotos" beim Scrubbing auf erhitzten Geräten möglicherweise ruckelig wiedergegeben wurden.

Der Kollege von Apfelwelt hat auch ein Youtube-Video zu iOS 18.1 erstellt: