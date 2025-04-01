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Patrick Hediger
1. Apr 2025
Lesedauer 3 Min.

Wichtiges Update

iOS 18.4 bringt Apple Intelligence auf Deutsch und neue Emoji

iOS 18.4 ist ein grosses und wichtiges Update. Neben Apple Intelligence auf Deutsch für neuere Geräte sowie mehr Emojis bringt es vor allem auch eine ganze Reihe an Sicherheitsupdates.
© (Quelle: Apple)

Mit der Veröffentlichung von iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 unterstützt Apple Intelligence ab sofort auch Deutsch, Französisch und Italienisch, also unsere Schweizer Landessprachen.

iPhone- und iPad-Nutzer in der Schweiz und der Europäischen Union können ab sofort erstmals auf die Funktionen von Apple Intelligence zugreifen. Diese beinhalten:

Mit Schreibwerkzeuge können Nutzer Text verbessern, indem sie ihn umformulieren, Korrektur lesen und zusammenfassen oder mit Intelligente Antworten mit einem Fingertipp antworten. Für Anwender die in mehreren von Apple Intelligence unterstützten Sprachen kommunizieren, passen sich diese Funktionen an die Sprache an, in der sie schreiben. Man kann ab sofort auch störende Objekte aus Bildern mit Bereinigen entfernen, mit Image Playground kreative neue Wege erkunden, um sich visuell auszudrücken, und mit Genmoji das perfekte Emoji für jeden Moment erstellen. Aufbauend auf Apple Intelligence hilft visuelle Intelligenz iPhone Nutzern, mehr über ihre Umgebung zu erfahren. Mit ChatGPT, das in Siri und die Schreibwerkzeuge integriert ist, können Anwender auf das Fachwissen von ChatGPT zugreifen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen, und so Dinge schneller und einfacher erledigen als je zuvor.

Fotos bereinigen

In der Fotos App kann man nun neu auch Fotos bereinigen. Unser kurzes Video zeigt, wie es geht.

Sicherheitsupdates in iOS 18.4

Die neueste Version von iOS bringt eine ganze Reihe von Sicherheitsupdates. Download und Installation von iOS 18.4 sind sozusagen Pflicht.

Hier geht es zu den Sicherheitsupdates von iOS 18.4.

Neue Emoji

iOS 18.4 bringt auch eine paar neue Emoji. Sie sind hier im Bild zu sehen:

© Quelle: Emojipedia

Video zu allen Neuheiten in iOS 184

Der Kollege von Apfelwelt aus Österreich hat alle Neuerungen in ein Video gepackt.
© Quelle: Apple
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