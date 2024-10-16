iWay wird eigenständiger Telefonieanbieter für Festnetz und Mobile

Die neuen Produkte für die Festnetztelefonie werden ab Anfang 2025 erhältlich sein. Analog dazu wird iWay auch zum eigeneständigen Mobilfunkanbieter. Dafür wird das Unternehmen als Full Mobile Virtual Network Operator (MVNO) operieren. iWay nutzt dazu das physische Mobilfunknetz von Swisscom, baut aber seine eigene Hardware- und Software-Plattform auf und agiert weitgehend eigenständig. Das bedeutet, dass iWay seine eigenen Tarifmodelle und Angebote entwickeln und vermarkten und sich als Mobilfunkanbieter noch besser von seinen Marktbegleitern abheben kann.

Die neuen Mobilfunkangebote werden ab Mitte 2025 verfügbar sein. «Wir bauen eine neue zuverlässigere und eigene Infrastruktur auf. Damit können wir unseren Partnern und unseren Kundinnen und Kunden künftig attraktivere Angebote anbieten», sagt Markus Vetterli, CEO von iWay. «Als eigenständiger Telefonieanbieter werden wir sowohl im Festnetz- als auch im Mobilfunkbereich mit weniger Abhängigkeiten konfrontiert sein, dadurch flexibler auf Marktveränderungen reagieren und Produktentwicklungen schneller umsetzen können.» Eine reibungslose Umstellung auf die neue Infrastruktur hat dabei für iWay oberste Priorität.

Partner und Kundinnen und Kunden werden frühzeitig über das weitere Vorgehen informiert. iWay-Partner werden die neuen Produkte über das bestehende Partnerportal bestellen und verwalten können. Ausserdem erhalten die Partner neu die Möglichkeit, die Telefonieprodukte von iWay auch im White-Label-Modell mit eigenem Branding beziehen und vermarkten zu können. Endkundinnen und -kunden wiederum werden von verbesserten Angeboten profitieren, weil sich iWay mit der neuen Festnetz- und Mobilfunkstrategie noch besser seinem Ziel widmen kann, die beste Alternative zu den grossen Anbietern zu sein. Im Zuge dieser neuen strategischen Ausrichtung wird iWay die bestehende Zusammenarbeit mit Nexphone beenden.