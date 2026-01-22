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Boris Boden
22. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

On-Ear und Over-Ear

Jabra zeigt die Evolve3-Serie mit zwei Kopfhörern

Die Evolve-Serie von Jabra geht mit den Modellen 75 On-Ear und 85 Over-Ear an den Start und soll wie die Vorgänger nicht nur professionelle Nutzer ansprechen.

Der Jabra Evolve3 85 Over-Ear

© (Quelle: Jabra)

Jabra startet am 1. März die dritte Generation seiner Evolve-Serie von Kopfhörern für das Office und die Freizeitnutzung. Es gibt zwei Modelle in Schwarz oder Grau: Der Evolve3 75 On-Ear für 399 Euro ist leichter zu tragen und ermöglicht eine stärkere Wahrnehmung der Umgebung, während der 85 Over-Ear für 569 Euro eine deutlichere Abschottung des Trägers zum konzentrierten Arbeiten bringt. Preis und Verfügbarkeit für die Schweiz sind uns noch nicht bekannt. Doch die Prudkte sind bereits auf der Schweizer Jabra-Site aufgeführt.

Gegenüber den Vorgängern ist der Mikrofonarm verschwunden, Jabra verspricht trotzdem dank ClearVoice, einer Kombination aus Deep-Neural-Network-Technologie (DNN) und Jabras Multi-Mikrofon-Algorithmen eine hohe Übertragungsqualität. Inspiriert davon, wie das menschliche Gehirn in belebten Umgebungen Stimmen von Störgeräuschen trennt, soll das DNN-Modell mehrere Ebenen von Audiodaten erkennen und unterscheidet so präzise zwischen der Stimme der Nutzer und Umgebungsgeräuschen. Die zugrunde liegende Technologie stammt von der Mutter GN Group.

Ausserdem gibt es eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die auch während Gesprächen aktiv bleibt. Basierend auf Jabra ClearVoice nutzt das System zudem für Spracheingaben eine KI-gestützte Deep-Learning-Technologie, die mit mehr als 60 Millionen realen Sprachsätzen trainiert wurde. Dadurch soll Sprache mit hoher Genauigkeit von Umgebungsgeräuschen getrennt werden.

Die Evolve3 Serie ist für führende UC-Plattformen zertifiziert und bietet mit einem vorgekoppelten Bluetooth-Adapter sofortige und sichere Konnektivität. Zusätzlich ermöglicht Bluetooth Native eine direkte Verbindung mit Endgeräten. Mit der Jabra Plus-Management-Software steuern IT-Teams Headsets zentral, spielen Firmware-Updates aus und konfigurieren Einstellungen aus der Ferne über ein zentrales Dashboard. Nutzer können ihre Headsets über die neue Jabra Plus App individuell anpassen.

Beide Headsets verfügen über austauschbare Akkus und verlängern so die Produktlebensdauer im Einklang mit der geltenden Reparaturgesetzgebung. Mit bis zu 25 Stunden Gesprächszeit und bis zu 120 Stunden Musikwiedergabe soll das Evolve3 85 Over-Ear (Modell 75: 22 und 110 Stunden) ausdauernde Leistung im Arbeitsalltag bieten. Kabelloses Laden sowie eine Schnellladefunktion sind ebenfalls an Bord.

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