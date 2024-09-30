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Patrick Hediger
30. Sep 2024
Lesedauer 3 Min.

Personalie

Jan Oetjen wird neuer CEO beim FRITZ!Box-Hersteller AVM

AVM begrüsst Jan Oetjen als neuen CEO. Ab Montag, den 30. September wird Oetjen die Unternehmensführung übernehmen und die Nachfolge von Johannes Nill antreten, der bisher als CEO und Sprecher der Geschäftsführung tätig war.

Jan Oetjen

© (Quelle: AVM)

Die neue Geschäftsführung setzt sich aus dem Chief Executive Officer Jan Oetjen, dem bisherigen Chief Technology Officer und Mitgründer Peter Faxel und Jan-Christian Werner als Chief Financial Officer zusammen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der IT-Branche, zuletzt als Vorstandsvorsitzender der 1&1 Mail & Media Applications SE, bringt der 51-jährige Oetjen eine grosse Expertise in strategischem Management und technologischen Themen mit. Oetjen war unter anderem verantwortlich für die E-Mail-Anbieter Web.de und GMX sowie für den Werbevermarkter United Media. Unter seiner Führung konnten die United Internet-Unternehmen ihre führende Marktposition ausbauen und zahlreiche Innovationen vorantreiben.

„Ich freue mich sehr darauf, die Leitung von AVM zu übernehmen und gemeinsam mit dem bewährten Team die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiterzuführen“, sagt Oetjen. „Innovationen, die Stärkung unserer Marktführerschaft in Deutschland und die stärkere Ausschöpfung der internationalen Potenziale werden unsere zentralen Ziele sein. AVM steht als europäisches Unternehmen für sichere und zuverlässige Produkte für die vernetzte Welt, diese Position werden wir weiter ausbauen.“

Auch der bisherige CEO Johannes Nill blickt positiv nach vorn: „Es ist mir eine grosse Freude, die Geschäftsführung an Jan Oetjen zu übergeben. Mit seiner Vision und Erfahrung wird er AVM als innovatives und technologieorientiertes Unternehmen zu neuen Erfolgen führen. Ich freue mich auch, dass wir mit Jan-Christian Werner einen erfahrenen Finanz-Geschäftsführer gefunden haben.“ Jan-Christian Werner (49) war zuletzt CFO des SaaS-Travel-Tech- und Online-Reiseplattform-Unternehmens HRS Group.

AVM, 1986 in Berlin gegründet von Johannes Nill, Ulrich Müller-Albring und Peter Faxel, ist seit Jahrzehnten einer der erfolgreichsten europäischen Player von Produkten für den Breitbandanschluss und das digitale Zuhause. Unter der Marke FRITZ! bietet AVM schnellen Internetzugang, einfaches Vernetzen, starkes WLAN, komfortables Telefonieren und vielseitige Smart-Home-Anwendungen. Bei Routern, WLAN-Repeatern und Smart-Home-Produkten ist AVM in Europa einer der Marktführer. Das Unternehmen setzt seit Beginn auf Eigenentwicklungen für innovative Produkte. Im Jahr 2023 erzielte der Berliner Kommunikationsspezialist mit 890 Mitarbeitenden einen Umsatz von 580 Millionen Euro.

Als Teil eines geplanten Generationswechsels wurde kürzlich Imker Capital Partners, ein europäisches Family Office, als neuer Investor gewonnen. Die Gründer bleiben dem Unternehmen als Minderheitsgesellschafter erhalten, Johannes Nill und Ulrich Müller-Albring wechseln in den Beirat. Die neue Geschäftsführung setzt sich aus dem CEO Jan Oetjen, dem bisherigen CTO Peter Faxel und dem CFO Jan-Christian Werner zusammen.

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