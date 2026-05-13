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Daniel Bader
13. Mai 2026
Lesedauer 4 Min.

2026er-Soundkollektion in Amsterdam vorgestellt

JBL mit neuen Partyboxen, Mini-Micro und Live-Headphones

JBL hat in Amsterdam seine 2026er-Produkte vorgestellt. PCtipp hat alle Infos und Preise. Plus: unsere Meinung.

JBL hat in Amsterdam seine 2026er-Produkte vorgestellt

© PCtipp

JBL Live 4-Serie: neue In-Ear-Kopfhörer

JBL führt mit der JBL Live 4-Serie seine In-Ear-Kopfhörer ein – und zwar in den drei Passformen Buds, Beam und Flex. Eine wichtige Neuerung ist das Smart Charging Case mit dem Betriebssystem JBL Smart OS 3.0. Dieses verfügt über ein grösseres Display und eine neue Benutzeroberfläche. Nutzer können darüber direkt Einstellungen am Equalizer vornehmen, Titel überspringen oder das Hintergrundbild des Cases individuell anpassen. Die Kopfhörer verfügen über Hi-Res-Audio-Zertifizierung und JBL Spatial Sound. In den Buds- und Beam-Modellen sind 10-mm-Dynamiktreiber verbaut, während die Flex-Variante 12-mm-Treiber nutzt. Für die Geräuschunterdrückung wird das «True Adaptive Noise Cancelling 2.0» mit vier Mikrofonen eingesetzt. Die Telefoniequalität wird durch insgesamt sechs Mikrofone und KI-gestützte Algorithmen unterstützt. Die gesamte Serie ist ab sofort für Fr. 199.95 verfügbar.

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JBL PartyBox: satter Sound, neues Design

JBLs PartyBox 330 und PartyBox 130 präsentieren sich in einem runderneuerten, sechseckigen Gehäuseprofil mit geschwungenem Frontgitter. Das Bedienfeld wurde, so JBL, überarbeitet und verfügt nun über einen zentralen Drehregler. Die PartyBox 330 bietet eine Gesamtleistung von 280 Watt, zwei 6,5-Zoll-Tieftöner und eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Die kompaktere PartyBox 130 liefert 200 Watt Leistung mit zwei 5,25-Zoll-Tieftönern und bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit. Beide Modelle nutzen den «JBL AI Sound Boost» mit Smart EQ zur Klangoptimierung und sind nach IPX4 spritzwassergeschützt. Die PartyBox 130 ist ab Mai für Fr. 399.95 erhältlich, die PartyBox 330 soll im Juli für Fr. 599.95 folgen.

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JBL EasySing Mic Mini

Mit dem EasySing Mic Mini stellt JBL ein kompaktes Mikrofon im Taschenformat für Karaoke und Content Creation vor. Das System lässt sich über einen USB-C-Dongle drahtlos mit kompatiblen JBL-Lautsprechern verbinden. Das Mikrofon nutzt KI für eine Vocal-Removal-Technologie, die Lead-Vocals aus jedem beliebigen Song in drei Stufen (25 %, 50 % oder 100 %) reduzieren kann. Der «Voice Boost» unterstützt zudem hohe Tonlagen. Das Mikrofon kann per Magnetclip an der Kleidung befestigt werden und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden. Es ist ab Juni für Fr. 149.95 erhältlich.

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JBL Live-Headphones: Over-Ear- und On-Ear-Modelle

Sowohl der Over-Ear-Kopfhörer JBL Live 780NC und der On-Ear-Kopfhörer JBL Live 680NC nutzen 40-mm-Dynamiktreiber und unterstützen Hi-Res-Audio via LDAC. Zum Einsatz kommen das «True Adaptive Noise Cancelling 2.0 sowie die Kommunikationstechnologie Perfect Calls 2.0». Eine Besonderheit ist die Kompatibilität mit dem separat erhältlichen JBL SMART Tx Wireless-Transmitter für zusätzliche Steuerungsoptionen. Die maximale Akkulaufzeit beträgt bei beiden Modellen bis zu 80h ohne ANC. Der JBL Live 780NC kostet Fr. 179.95 während der JBL Live 680NC für Fr. 149.95 angeboten wird.

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Meinung

JBL – Amsterdam: viel Soundspektakel

Die neue Produktpalette von JBL für das Jahr 2026 zeigt einen deutlichen Fingerzeig hin zu softwaregestützter Hardware und technischer Spezialisierung.

Bei der Live 4-In-Ear-Serie stellt das Smart Charging Case mit eigenem Betriebssystem ein innovatives Alleinstellungsmerkmal dar, das die Bedienung direkt am Gehäuse ermöglicht und die Abhängigkeit vom Smartphone reduziert. Ob dieser zusätzliche Hardware-Aspekt im Alltag einen entscheidenden Vorteil gegenüber einer App-Steuerung bietet, bleibt abzuwarten. Im Vergleich zur Konkurrenz, die oft auf eine rein softwarebasierte Integration setzt, verfolgt JBL hier einen eigenständigen Weg. Warum nicht!

Die PartyBox-Modelle 130 und 330 rücken durch die Integration professioneller Audiotechnologie und den neuen Auracast-Standard für eine flexible Vernetzung grosser Speaker-Gruppen in den Fokus. Das passt. Und: Die Verwendung von recycelten Materialien zeigt den nachhaltigeren Produktionsansatz. Spannend bleibt die Preisgestaltung, da die volle technische Leistung vor allem den Spitzenmodellen vorbehalten bleibt. Unterm Strich müssen sich die Geräte dem Vergleich mit den oft preislich aggressiven Mitbewerbern stellen.

Das EasySing Mic Mini bietet durch die KI-gestützte Echtzeit-Stimmentfernung interessante Möglichkeiten für Karaoke, wobei die Akkulaufzeit von sechs Stunden im Vergleich zu anderen mobilen Lösungen eher moderat ausfällt. Hier wird das Handling, die Bedienung und der individuelle Einsatzbereich matchentscheidend sein.

Bei den Live-Headphones überzeugt die überdurchschnittliche Akkulaufzeit von bis zu 80 angegebenen Stunden, die damit, zumindest auf dem Papier, viele Konkurrenzprodukte in den Schatten stellt. Spannend ist zudem das Design, das JBL in die Kategorie «Seht her, wir können auch filigran» hebt. Das reichert den Hersteller um eine neue (potente) Käuferschicht an. 

Der PCtipp wird die Produkte, sobald diese im Handel erhältlich sind, ausführlich in der Redaktion testen, um sich ein exaktes Bild von den tatsächlichen technischen Qualitäten und der Performance im Alltagseinsatz zu machen.

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