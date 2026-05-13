JBL mit neuen Partyboxen, Mini-Micro und Live-Headphones

Meinung

JBL – Amsterdam: viel Soundspektakel

Die neue Produktpalette von JBL für das Jahr 2026 zeigt einen deutlichen Fingerzeig hin zu softwaregestützter Hardware und technischer Spezialisierung.

Bei der Live 4-In-Ear-Serie stellt das Smart Charging Case mit eigenem Betriebssystem ein innovatives Alleinstellungsmerkmal dar, das die Bedienung direkt am Gehäuse ermöglicht und die Abhängigkeit vom Smartphone reduziert. Ob dieser zusätzliche Hardware-Aspekt im Alltag einen entscheidenden Vorteil gegenüber einer App-Steuerung bietet, bleibt abzuwarten. Im Vergleich zur Konkurrenz, die oft auf eine rein softwarebasierte Integration setzt, verfolgt JBL hier einen eigenständigen Weg. Warum nicht!



Die PartyBox-Modelle 130 und 330 rücken durch die Integration professioneller Audiotechnologie und den neuen Auracast-Standard für eine flexible Vernetzung grosser Speaker-Gruppen in den Fokus. Das passt. Und: Die Verwendung von recycelten Materialien zeigt den nachhaltigeren Produktionsansatz. Spannend bleibt die Preisgestaltung, da die volle technische Leistung vor allem den Spitzenmodellen vorbehalten bleibt. Unterm Strich müssen sich die Geräte dem Vergleich mit den oft preislich aggressiven Mitbewerbern stellen.



Das EasySing Mic Mini bietet durch die KI-gestützte Echtzeit-Stimmentfernung interessante Möglichkeiten für Karaoke, wobei die Akkulaufzeit von sechs Stunden im Vergleich zu anderen mobilen Lösungen eher moderat ausfällt. Hier wird das Handling, die Bedienung und der individuelle Einsatzbereich matchentscheidend sein.

Bei den Live-Headphones überzeugt die überdurchschnittliche Akkulaufzeit von bis zu 80 angegebenen Stunden, die damit, zumindest auf dem Papier, viele Konkurrenzprodukte in den Schatten stellt. Spannend ist zudem das Design, das JBL in die Kategorie «Seht her, wir können auch filigran» hebt. Das reichert den Hersteller um eine neue (potente) Käuferschicht an.



Der PCtipp wird die Produkte, sobald diese im Handel erhältlich sind, ausführlich in der Redaktion testen, um sich ein exaktes Bild von den tatsächlichen technischen Qualitäten und der Performance im Alltagseinsatz zu machen.