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Black-Friday-Check: Bluetooth-Speaker JBL Flip 7 für Fr. 79.95. Der JBL Bluetooth Speaker Flip 7 Schwarz ist ein tragbarer, wasserdichter Lautsprecher. Er bietet moderne Verbindungsmöglichkeiten mit Auracast, Bluetooth 5.4 und USB Typ-C für verlustfreies Audio-Playback. Stark: Der Akku ist ein Lithium-Ionen-Polymer mit 17,28 Wh / 4800 mAh und liefert bis zu 14 Stunden Wiedergabe, mit Playtime Boost sogar bis zu 16 Stunden bei reduziertem Bass. Das Gehäuse ist nach IP68 vollständig staubdicht und wasserdicht, hält dauerhaftes Untertauchen in 1,5 Meter Süsswasser für 30 Minuten aus und übersteht Stürze aus einem Meter auf Beton. Gut zu wissen: Dank Auracast lassen sich sogar zwei Flip 7 zu Stereo koppeln oder mehrere kompatible JBL-Lautsprecher für eine grosse Fläche verbinden. Das Gewicht liegt bei 560 Gramm. Derr Flip 7 ist mit Massen von 18 x 7 x 7 cm, handlich und besteht aus recyceltem Stoff und Kunststoff.



Kurzfazit: JBLs Flip 7 ist ein sehr guter Soundbegleiter für drinnen wie draussen. Der Black-Friday-Preis von Brack überzeugt. Knapp 30 Prozent günstiger gibts den wasserdichten Lautsprecher.