Black Friday
Farblaser-MFG HP LaserJet 3302fdw um 40 Prozent günstiger
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Wo: www.brack.ch
Black-Friday-Check: Laser-Multifunktionsgerät HP 3302fdw für Fr. 199.-. Der HP Color LaserJet MFP 3302fdw ist ein kompakter 4-in-1-Alleskönner für Büros und kleine bis mittelgrosse Arbeitsgruppen, der Drucker, Scanner, Kopierer und Fax vereint. Es ist ein Single-Pass-Farblaser der 600-dpi-Klasse mit vier Farben. Das Highlight ist der Duplexdruck und die DADF-Einheit mit 50-Blatt-ADF, die Vorder- und Rückseite in einem Rutsch kopiert und scannt. Dazu gibt es Gbit-LAN, WLAN, USB und eine frontseitige USB-Buchse für Direktdruck. Das Gerät misst nur 41 x 41 x 34 cm, das Papierfach fasst 250 Blatt.
Kurzfazit: Starker Allrounder für Arbeitsgruppen mit viel Ausstattung und gelungenem Druckbild. Die Unterhaltskosten gehen in Ordnung, das Modell sollte aber in einer ruhigen Nische stehen. Der Black-Friday-Preis von Brack ist ein klares Kaufargument.
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