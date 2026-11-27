Black Friday
OLED-Fernseher LG TV OLED65C69 um 53 Prozent günstiger
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Wo: www.brack.ch
Black-Friday-Check: LG TV OLED65C69 LB.AVS für Fr. 1299.-. Der LG TV OLED65C69 LB.AVS kommt auf eine Spannweite von 65 Zoll, und bietet als OLED-TV tiefe Schwarz-, extreme Kontrastwerte respektive lebendige, kräftige Farben. Die Bilddiagonale misst 164 cm Diagonale, das Bild selbst wird mit 3840 x 2160 in Ultra HD (4K) aufgelöst. Der integrierte alpha11 Gen3 4K AI-Prozessor ist für die Bildoptimierung zuständig. Mit verbaut ist ein 2.2-Soundsystem mit Dolby Atmos. Als Betriebssystem kommt WebOS in Version 25 zum Einsatz. Es ermöglicht einfachen Zugriff auf zahlreiche Smart-TV-Funktionen und Apps in der typischen unteren Laufleiste. Insgesamt sind 4 HDMI 2.1- und 2 USB-2.0-Ports mit von der Partie.
Kurzfazit: LGs OLED65C69 LB.AVS ist ein starker OLED-TV, und das noch taufrisch aus dem Baujahr 2026. Der Black-Friday-Preis von Brack auf jeden Fall eine Versuchung.
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