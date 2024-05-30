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Patrick Hediger
30. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.

Aufruf

Jugend hackt - Es hat noch freie Plätze!

Das #Jugend_hackt findet in Zürich vom 14. bis 16. Juni statt und richtet sich an Jugendliche von 12 bis 18 Jahren.
© (Quelle: Digitale Gesellschaft)

Bei «Jugend hackt» tüfteln die jugendlichen Teilnehmer in Begleitung technisch versierter Mentoren und mit Hilfe von Open-Source-Anwendungen sowie offenen Daten an Prototypen und digitalen Werkzeugen für eine bessere Gesellschaft.

Dabei geht es um mehr als das reine Erlernen einer Programmiersprache und, damit verbunden, die Förderung des Programmier-Nachwuchses. Vielmehr werden die technischen Fähigkeiten von jungen Menschen zwischen 12 und 18 Jahren gefördert mit dem Ziel, durch die Umsetzung ihrer Projekte die Welt zu verbessern.

Unterstützt von versierten Mentoren entwickeln die Jugendlichen digitale Werkzeuge, Prototypen und Konzepte für eine bessere Zukunft. Dabei werden sie im verantwortungsbewussten Umgang mit Technik bestärkt, um damit Lösungen für gesellschaftspolitische Fragen und Herausforderungen zu finden.

Hier geht es zu Anmeldung: Jugend hackt Zürich 2024

Hier noch weitere Informationen von den Veranstaltern:

Wir starten am Freitagnachmittag, 14. Juni um 16:00 in der Bitwäscherei in Zürich, übernachten gemeinsam im Pfadiheim Kilchberg und präsentieren unsere Werke am Sonntagnachmittag, 16. Juni, wieder in der Bitwäscherei.

Die Teilnahme ist kostenlos. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Bei Bedarf werden dir die An- und Rückreisekosten bis CHF 75.00 zurückerstattet.

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