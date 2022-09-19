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Claudia Maag
19. Sep 2022
Lesedauer 3 Min.

Nach Shitstorm

Junior- und Kinder-Mitfahrkarten sind neu mit Begleitperson-SwissPass verbunden

Diesen Frühling wurden die Papierbillette für Kinder abgeschafft. Die Umsetzung via SwissPass sorgte für rote Köpfe. Jetzt bringt die Alliance SwissPass doch noch eine Lösung und verknüpft die Junior-Karten mit den SwissPass-Konten der Eltern bzw. der Begleitperson.
© (Quelle: swisspass.ch/Screenshot/PCtipp.ch)

Wer häufig mit seinen Kindern zwischen 6 und 16 Jahren in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, kennt vermutlich die Junior-Karte für 30 Franken von der SBB. Damit reist ein Kind ein Jahr lang in Begleitung eines Elternteils kostenlos durch die Schweiz. Die Junior-Karte ist für beide Elternteile gültig. Seit dem Frühling 2022 gibts die Junior-Karte auf dem SwissPass. Für Grosseltern oder Patinnen/Paten gibt es ein sehr ähnliches Angebot, diese Karte heisst hier Kinder-Mitfahrkarte (ebenfalls 6–16 Jahre, auch 30.-/Jahr). Hier gilt die Karte allerdings nur für z. B. für die Gotte und das Patenkind.

Seit dem 1. April 2022 waren die Junior- bzw. die Kinder-Mitfahrkarte (ausschliesslich) auf einem eigenen SwissPass erhältlich. Manche wollten die Papierform wieder zurück, andere Eltern regten sich darüber auf, dass sie einen SwissPass besassen, aber über dieses Konto nicht die Junior-Karte des Nachwuchses verwalten bzw. vorzeigen konnten. Trägt man dann als Erwachsener zusätzlich die SwissPass-Karte des Kindes mit sich, ist sie garantiert im Portemonnaie der Mutter, während der Vater gerade mit dem Kind einen Ausflug macht. Entsprechend verärgert waren Eltern und andere Begleitpersonen und machten ihrem Frust unter anderem via Twitter Luft.

Fast ein halbes Jahr später präsentiert die Alliance SwissPass nun doch noch eine Lösung. Die Junior-Karte ist ab sofort mit dem SwissPass-Konto der Eltern verknüpft. Weitere Informationen finden Sie über diesen Link.

Wer sich auf der SwissPass-Website einloggt, findet (rechts) neben den Angaben zum eigenen Abo jetzt auch die Juniorkarten der eigenen Kinder. Der Mitteilung zufolge ist Pro Bahn Schweiz mit der Lösung zufrieden: «Wir sind positiv überrascht, innert welch kurzer Zeit das Kundenanliegen aufgenommen und das Problem behoben wurde. Besonders kundenfreundlich finden wir, dass die Reisenden nichts unternehmen müssen, um von dieser optimierten Lösung profitieren zu können», wird Karin Blättler von Pro Bahn Schweiz, der Interessenvertretung der ÖV-Kundinnen und -Kunden, im Communiqué zitiert.

Was sind bisher Ihre Erfahrungen mit der neuen SwissPass-Konto-Verknüpfung der Junior- und Kinder-Mitfahrkarten?

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