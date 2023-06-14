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Claudia Maag
14. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.

Betrugsmasche

KaPo Aargau warnt vor gefälschten Mahnungen

Wenn Sie regelmässig bei Onlineshops wie Zalando Kleider bestellen, könnten Sie das Ziel von vermeintlichen Mahnungen sein.

Symbolbild

© (Quelle: Pixabay)

So kann eine gefälschte Mahnung von Zalando aussehen

 © Quelle: Kantonspolizei Aargau/Videostill

Bei der Kantonspolizei Aargau häufen sich derzeit die Meldungen, dass vermeintliche Mahnungen beispielsweise von Zalando bei Personen eintreffen, die regelmässig online ihre Kleider einkaufen. Die Masche kann jedoch auch andere Onlineshopping-Plattformen betreffen. Die KaPo Aargau empfiehlt via Social-Media-Kanäle, bei Zweifeln direkt mit dem Anbieter in Kontakt zu treten.

PCtipp rät: Klicken Sie auf keine Links in der E-Mail und verwenden Sie nicht einfach die Zahlungsdetails, die im Schreiben verwendet werden, wenn Sie sicher sind, dass keine Rechnung mehr offen ist oder falls Ihnen Bestellnummer, -datum oder der Rechnungsbetrag suspekt vorkommen.

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Sicherheit Onlinehandel Phishing Internet & Sicherheit
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