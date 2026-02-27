Wie KI-Laptops von HP den Alltag verbessern

Die künstliche Intelligenz (KI) hält mit rasantem Tempo Einzug in Laptops – oft beworben als nächster grosser Umbruch unserer Zeit. Doch für viele Nutzer bleibt unklar, was sich dadurch im Alltag tatsächlich ändert. Andre Carvalho, DACH PS Commercial Lead bei HP, weiss genau, welche Vorteile KI-Notebooks bringen.

Viele denken bei KI nur an Online-Tools wie ChatGPT. Das läuft auch auf meinem alten Notebook. Wieso sollte ich also extra einen KI-Laptop kaufen?

Andre Carvalho, DACH PS Commercial Lead bei HP: Ein KI-Notebook enthält einen Prozessor mit sogenannter NPU (Neural Processing Unit). Damit können viele KI-Anwendungen lokal und energieeffizient auf dem Gerät ausgeführt werden, auch wenn keine Internetverbindung besteht. Das entlastet den Hauptprozessor und bringt schnellere Prozesse sowie mehr Sicherheit mit sich, da die Daten das Gerät nicht verlassen.

Im Alltag funktioniert ein KI-PC wie ein normales Notebook, kann jedoch die Bild- und Tonqualität automatisch verbessern, bietet intelligentere Suchfunktionen sowie eine längere Akkulaufzeit und passt die Leistung und den Energieverbrauch dynamisch dem Nutzungsverhalten an.

Künstliche Intelligenz wird oft mit hohem Ressourcenverbrauch in Verbindung gebracht. Welche realen Auswirkungen hat KI-Nutzung bei Laptops aktuell auf Akkulaufzeit, Wärmeentwicklung und Leistung?

KI kann tatsächlich Ressourcen verbrauchen – vorwiegend dann, wenn sie über den Hauptprozessor oder den Grafikchip läuft. Bei KI-Notebooks übernimmt dafür die NPU viele dieser Aufgaben deutlich effizienter und entlastet den Rest des Systems. In der Praxis bedeutet das weniger Leistungs­bedarf, weniger Wärmeentwicklung und eine spürbar längere Akkulaufzeit des Notebooks.