Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
26. Apr 2023
Lesedauer 3 Min.

Office-Update

Das kommt wohl bald auf Outlook-365-User zu

Laut einem Microsoft-Support-Post wird Outlook nächstens stark umgekrempelt – noch ohne Unterstützung von POP3/IMAP-Konten. Ausserdem wird Windows-Mail-Usern wohl ebenfalls Outlook nahegelegt.

So soll Outlook demnächst aussehen: schmaleres Menüband, Symbole links

© (Quelle: Microsoft.com)

Durch einen Blogpost bei Borncity sind wir auf Microsofts Pläne aufmerksam geworden, eine neue Outlook-Version an die Nutzerschaft zu verteilen. Die Änderungen haben es in sich und könnten zumindest am Anfang etwas Mehrarbeit in den IT-Support-Abteilungen in Unternehmen verursachen. Durch die überarbeitete Bedienoberfläche werden einige Funktionen nicht mehr an der gleichen Stelle zu finden sein.

Auf Deutsch dürfte der Kippschalter wohl ungefähr «Neues Outlook ausprobieren» heissen

 © Quelle: Microsoft.com

Die neue Version ist derzeit noch Insidern zugänglich und wird sich bald auch anderen Nutzerinnen und Nutzern über einen Kippschalter ankündigen, der in der oberen rechten Ecke des Outlook-Fensters auftaucht. Im Beta-Release-Kanal wurde vor einigen Monaten ein Registry-Eintrag erwähnt, mit dem man diesen Schalter ausblenden könne.

Ähnliches dürfte auch die Nutzergemeinde des kostenlosen Windows Mail antreffen, wie ein weiterer Screenshot zeigt.

© Quelle: Microsoft.com

Laut Microsoft soll dies nur passieren, wenn die in Outlook (oder Windows Mail) eingerichteten Konten mit der neuen Version kompatibel sind. Das heisst: Nur, wenn Sie ein Exchange- bzw. Microsoft-365-Firmen-, Schul- oder Uni-Konto haben bzw. ein Outlook.com- oder Gmail-Konto. Anfangs noch aussen vor bleiben somit User mit Yahoo-, iCloud oder POP3/IMAP-Konten. Die Unterstützung für Konten dieser Art werde aber noch nachgereicht.

Der Einlogg- und Import-Dialog

 © Quelle: Microsoft.com

Beim Wechsel zur neuen Version, die sich über den erwähnten Schalter aktivieren lässt, werden die User allenfalls noch einmal zum Einloggen in ihre Microsoft- oder Google-Konten aufgefordert. Ausserdem finden sie beim ersten Start einen Einstellungen-importieren-Button, bei dem regionale und persönliche Einstellungen wie Anzeigesprache, Darstellung und Signaturen importiert werden. Die Liste der importierbaren Elemente finden Sie hier.

Das neue Outlook wird ein schmaleres Menüband haben. Ausserdem wandern die Symbole, über die Sie zwischen Mail, Kalender, Aufgaben usw. umschalten, nun definitiv an den linken Rand. Es ist zu befürchten, dass Tricks wie dieser hier, um die Symbole wieder an den unteren Rand zu verlegen, in der neuen Version nicht mehr funktionieren werden.

Das Menüband ist schmaler geworden

 © Quelle: Microsoft.com

Die Funktionen

Nebst einer überarbeiteten Oberfläche ziehen auch neue oder geänderte Funktionen ins neue Outlook ein.

Eine festgepinnte Mail

 © Quelle: Microsoft.com

Einzelne E-Mails sollen sich oben festpinnen lassen, damit man sie in der sich füllenden Mailbox nicht aus den Augen verliert.

Ausserdem können Sie einer Mail eine Art Schlummerfunktion verpassen. Das heisst, dass Sie diese zu einem frei wählbaren Zeitpunkt wieder als neue Mail im Posteingang finden. Dies ist allerdings nur teilweise neu. Bis jetzt liess sich hierfür via Rechtsklick die Funktion Nachverfolgung nutzen. Damit konnte man sich an die entsprechend markierte Mail erinnern lassen, was einen ähnlichen Effekt wie die Schlummerfunktion erzielt.

Die Schlummer- bzw. Wiedervorlagefunktion für Mails

 © Quelle: Microsoft.com

Verzögertes Versenden

 © Quelle: Microsoft.com

Manchmal möchten Sie eine Mail zwar sofort erledigen, wollen aber den Zeitpunkt der Zustellung auf später verschieben. Dies soll in der neuen Version über ein Ausklappmenü beim Senden-Knopf möglich werden.

Wem diese Funktion bekannt vorkommt, irrt nicht. Das geht schon so ähnlich im heutigen Outlook, ist aber dort etwas schwieriger zu finden: via Optionen/Weitere Optionen/Übermittlung verzögern.

In der linken Spalte bei den Favoriten werden die bunten Kategorien-Etiketten zu finden sein

 © Quelle: Microsoft.com

Die letzte neue Funktion, die Microsoft in ihrem Support-Beitrag vorstellt, sind die überarbeiteten Kategorien. Neu sollen sich Mails, die Sie bestimmten Kategorien zugeordnet haben, direkt filtern lassen.

Kommentare

Outlook Microsoft Microsoft Office Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare