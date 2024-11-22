Die kSuite ist die bessere Alternative zu Googles und Microsofts Cloud-Angeboten

Ein moderner, digitaler Arbeitsplatz kommt nicht mehr ohne die Cloud aus. Wir speichern darin unsere Dokumente, verwalten unsere Termine und halten virtuelle Meetings ab. Anbieter gibt es unzählige, allen voran natürlich die Software-Riesen aus den USA.

Das Problem: Obwohl man für Angebote wie Microsoft 365 oder Google Workspace bezahlt, können diese Anbieter ihre Richtlinien für die Sammlung Ihrer Daten jederzeit einseitig ändern. Hinzu kommt, dass die Server in der Regel ausserhalb der Schweiz oder gar ausserhalb Europas liegen. Damit unterstehen sie nicht dem hiesigen, strengen Datenschutz. Hier kommt Infomaniak ins Spiel. Das Schweizer Unternehmen bietet mit der kSuite eine Alternative an, die in vier wesentlichen Punkten hervorsticht:

Die kSuite wird vollständig in der Schweiz entwickelt und gehostet. Das bedeutet, dass Ihre Daten der Schweizer Datenschutzgesetzgebung unterliegen und mit der GDPR (Datenschutz-Grundverordnung) konform sind. Damit sind sie vor dem Zugriff ausländischer Behörden geschützt. Mit kSuite behalten Sie also die volle Kontrolle über Ihre Daten und sind nicht an ausländische Gesetze gebunden – unabhängig von grossen, internationalen Anbietern wie Microsoft oder Google.

Egal, ob Sie die kSuite privat oder im Team nutzen: Dank umfassender Werkzeuge arbeiten Sie effizienter denn je. Mit kDrive haben Sie einen sicheren Cloud-Speicher, und die Office-Suite von Infomaniak ermöglicht auch das Bearbeiten von Excel-, Word- oder PowerPoint-Dokumenten – sogar offline, Bild 1.