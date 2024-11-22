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Die kSuite ist die bessere Alternative zu Googles und Microsofts Cloud-Angeboten
Ein moderner, digitaler Arbeitsplatz kommt nicht mehr ohne die Cloud aus. Wir speichern darin unsere Dokumente, verwalten unsere Termine und halten virtuelle Meetings ab. Anbieter gibt es unzählige, allen voran natürlich die Software-Riesen aus den USA.
Das Problem: Obwohl man für Angebote wie Microsoft 365 oder Google Workspace bezahlt, können diese Anbieter ihre Richtlinien für die Sammlung Ihrer Daten jederzeit einseitig ändern. Hinzu kommt, dass die Server in der Regel ausserhalb der Schweiz oder gar ausserhalb Europas liegen. Damit unterstehen sie nicht dem hiesigen, strengen Datenschutz. Hier kommt Infomaniak ins Spiel. Das Schweizer Unternehmen bietet mit der kSuite eine Alternative an, die in vier wesentlichen Punkten hervorsticht:
1. Datenschutz und Unabhängigkeit
Die kSuite wird vollständig in der Schweiz entwickelt und gehostet. Das bedeutet, dass Ihre Daten der Schweizer Datenschutzgesetzgebung unterliegen und mit der GDPR (Datenschutz-Grundverordnung) konform sind. Damit sind sie vor dem Zugriff ausländischer Behörden geschützt. Mit kSuite behalten Sie also die volle Kontrolle über Ihre Daten und sind nicht an ausländische Gesetze gebunden – unabhängig von grossen, internationalen Anbietern wie Microsoft oder Google.
2. Effiziente Tools für den Arbeitsalltag
Egal, ob Sie die kSuite privat oder im Team nutzen: Dank umfassender Werkzeuge arbeiten Sie effizienter denn je. Mit kDrive haben Sie einen sicheren Cloud-Speicher, und die Office-Suite von Infomaniak ermöglicht auch das Bearbeiten von Excel-, Word- oder PowerPoint-Dokumenten – sogar offline, Bild 1.
Zudem bietet die kSuite alle notwendigen Kommunikations-Tools: kChat für schnellen Austausch, kMeet für Video-Meetings und mit Infomaniak Mail ist ein sicheres E-Mail-System mit einer souveränen integrierten KI an Bord. Ausserdem verwalten Sie mit den Apps Kalender und Kontakte gemeinsam Termine und Adressen – ideal für eine abgestimmte Teamarbeit.
Enthaltene Anwendungen:
- Infomaniak Mail: sicherer E-Mail-Dienst mit integrierter KI
- Calendar: gemeinsamer Terminkalender mit Collaboration-Funktionen
- Kontakte: gemeinsames Adressbuch
- kChat: Instant Messaging mit integrierter KI
- kDrive: Collaboration-Speicherdienst mit integrierter Office-Suite, die mit Microsoft Office kompatibel ist
- kMeet: sichere Videokonferenz-Lösung
- Custom Brand: Option für die individuelle Anpassung aller Anwendungen mit eigenem Domainnamen und Markenuniversum (Logo, Farben usw.).
3. Kostengünstig und einfach zu integrieren
Im Vergleich zu anderen Anbietern bietet kSuite nicht nur ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch einen umfassenden After-Sales-Support aus der Schweiz. Die Plattform lässt sich problemlos in bestehende Arbeitsprozesse integrieren. Dank einfacher Migrationstools ist der Umstieg von Microsoft oder Google kinderleicht.
4. Nachhaltigkeit
Sozusagen als Bonus ist die kSuite auch noch wesentlich nachhaltiger als die Konkurrenz. Infomaniak setzt auf 100 Prozent erneuerbare Energie und geht mit seinem neuen Rechenzentrum, mit dem jährlich bis zu 6.000 Wohnungen beheizt werden können, neue Wege. Das Unternehmen kompensiert seine CO₂-Emissionen zu 200 Prozent und plant, bis 2030 die Hälfte des benötigten Stroms mit Solaranlagen selbst zu erzeugen. Mit ihrem neuen Rechenzentrum sind sie nicht mehr Endverbraucher, sondern Zwischenhändler, denn es verwertet 100 Prozent der von den Servern erzeugten Wärme weiter, um bis zu 6.000 Wohnungen pro Jahr zu heizen. Erfahren Sie mehr über ihr Engagement.
Jetzt ausprobieren
Private Nutzer können die kSuite ein Leben lang kostenlos nutzen. KMU können die ethische Cloud bereits ab Fr. 7.33 pro Monat und User nutzen. Aktuell profitieren Sie sogar noch mehr, denn Infomaniak bietet die kSuite im ersten Jahr für die Hälfte des Preises an bietet die kSuite im ersten Jahr für die Hälfte des Preises an.
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Infomaniak.
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