Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
4. Jan 2024
Lesedauer 3 Min.

Es wird eifrig diskutiert

Kundschaft kann neu Produktdaten bei Digitec Galaxus selber pflegen

Ab sofort können Kundinnen und Kunden bei den Produktbeschreibungen von Digitec Galaxus falsche oder fehlende Produktdaten selbständig pflegen. Das kommt nicht bei allen gleich gut an.
© (Quelle: Digitec)

Wie Digitec Galaxus informiert, ist es bei einem Sortiment von über 6,3 Millionen Produkten ist es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Jeden Monat fliegen Tausende alte Angebote aus dem Sortiment. Ähnlich viel neue kommen hinzu. Leider sind relevante Produktinformationen teilweise unvollständig oder fehlen ganz. Dieses Dilemma kennt nicht nur die Community, sondern auch Digitec Galaxus. Neben vielen Logiken, Algorithmen, zwei Scrum Teams und dem rund 50-köpfigen Product Content Development Team (PCD-Team), das sich ausschliesslich um die Produktdaten kümmert, kann neu auch die Community die Produktinformationen verwalten. Am Hackfest 2022 wurde die Idee geboren. Rund ein Jahr später ist der Dienst nun live.

Schwarmintelligenz wie bei Wikipedia

Der ganze Prozess wurde nun wie folgt umgesetzt:

Das Wiki-Prinzip beruht darauf, dass freiwillige Besucherinnen und Besucher einer Webseite deren Inhalte pflegen. Wikipedia ist wahrscheinlich die bekannteste Website, die auf diesem Prinzip aufbaut. Anstatt einer Firma oder bezahlter Autorinnen und Autoren stehen hinter den Beiträgen die Benutzerinnen und Benutzer.

Ab sofort können auch die User von Digitec Galaxus, welche eingeloggt und mindestens Level 2 erreicht haben (in der EU muss eine gewisse Anzahl Bestellungen getätigt worden sein), selbst Hand anlegen und Produktdaten eingeben. Wie bei Wikipedia eben. Die beiden Entwickler-Teams «Isotopes» und «Heisenberg» unter der Leitung von den Product Ownerin Zara Hegemann und Product Owner Pier-Luca Natali haben sich für dieses Projekt als Team «Heisentopes» zusammengetan. Die beiden Teams haben das einzigartige Feature in den letzten Monaten entwickelt und intensiv getestet.

Ein Klick auf «Spezifikationen editieren» genügt, um in den Korrekturmodus zu gelangen und Änderungen vorzuschlagen.

Es wird diskutiert

Nicht bei allen Kunden kommt der neue Dienst gleich gut an. Es wird in den Kommentaren bei der Beschreibung auf die Digitec-Site fleissig disktutiert.

Was haltet Ihr davon? Lasst es uns hier im PCtipp-Forum wissen!

Zur Diskussion im PCtipp-Forum

Hier noch ein Zitat von Digitec Galaxus:

Inhalt

“Die Nutzerinnen und Nutzer, welche die Korrektur vorgenommen haben, sehen die Änderungsvorschläge sofort. Das hat einen motivationspsychologischen Hintergrund und einen realen Nutzen. Bei einem Produktvergleich beispielsweise sind die eingegebenen Eigenschaften auf der Stelle für alle sicht- und anwendbar. Somit profitieren umgehend alle Besucherinnen und Besucher des Online-Shops von den Vorschlägen. Diese sind mit einem Hinweis gekennzeichnet. Die Information verschwindet, sobald wir die Anfrage geprüft und für korrekt befunden haben. Eine Ausnahme gibt es bei Freitext-Eingaben. Dort wird in jedem Fall zuerst geprüft, bevor die Änderung allen angezeigt wird. Zara begründet dies so: «In der Anfangsphase möchten wir die Kontrolle haben und erste Erfahrungen zur Qualität der Vorschläge sammeln. In einem späteren Schritt sollen die Modifikationen dank verschiedener Parameter, Logiken, Community-Votings und künstlicher Intelligenz ohne Umwege über das PCD-Team geprüft und freigegeben werden.

Senior Product Ownerin Zara Hegemann

Kommentare

Digitec/Galaxus
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare