Kundschaft kann neu Produktdaten bei Digitec Galaxus selber pflegen

Wie Digitec Galaxus informiert, ist es bei einem Sortiment von über 6,3 Millionen Produkten ist es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Jeden Monat fliegen Tausende alte Angebote aus dem Sortiment. Ähnlich viel neue kommen hinzu. Leider sind relevante Produktinformationen teilweise unvollständig oder fehlen ganz. Dieses Dilemma kennt nicht nur die Community, sondern auch Digitec Galaxus. Neben vielen Logiken, Algorithmen, zwei Scrum Teams und dem rund 50-köpfigen Product Content Development Team (PCD-Team), das sich ausschliesslich um die Produktdaten kümmert, kann neu auch die Community die Produktinformationen verwalten. Am Hackfest 2022 wurde die Idee geboren. Rund ein Jahr später ist der Dienst nun live.

Schwarmintelligenz wie bei Wikipedia

Der ganze Prozess wurde nun wie folgt umgesetzt:

Das Wiki-Prinzip beruht darauf, dass freiwillige Besucherinnen und Besucher einer Webseite deren Inhalte pflegen. Wikipedia ist wahrscheinlich die bekannteste Website, die auf diesem Prinzip aufbaut. Anstatt einer Firma oder bezahlter Autorinnen und Autoren stehen hinter den Beiträgen die Benutzerinnen und Benutzer.

Ab sofort können auch die User von Digitec Galaxus, welche eingeloggt und mindestens Level 2 erreicht haben (in der EU muss eine gewisse Anzahl Bestellungen getätigt worden sein), selbst Hand anlegen und Produktdaten eingeben. Wie bei Wikipedia eben. Die beiden Entwickler-Teams «Isotopes» und «Heisenberg» unter der Leitung von den Product Ownerin Zara Hegemann und Product Owner Pier-Luca Natali haben sich für dieses Projekt als Team «Heisentopes» zusammengetan. Die beiden Teams haben das einzigartige Feature in den letzten Monaten entwickelt und intensiv getestet.

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