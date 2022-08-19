Landi Schweiz ruft «E-Trottinett Street» zurück

In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU ruft Landi Schweiz AG das «E-Trottinett Street» (Artikel 82182) zurück, wie RecallSwiss mitteilt. Durch einen Softwarefehler kann es vorkommen, dass das Tempo nicht reduziert wird, wenn man vom Gas geht.

Betroffene Konsumentinnen und Konsumenten sind aufgefordert, dieses nicht mehr zu verwenden, sondern es in der nächsten Landi-Filiale vorbeizubringen, damit ein Softwareupdate installiert werden kann. Hier gehts zur Landi-Schweiz-Webseite mit dem Produktrückruf.