19. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.
Produktrückruf
Landi Schweiz ruft «E-Trottinett Street» zurück
Es gibt eine Sturz- und Unfallgefahr. Betroffene erhalten ein kostenloses Softwareupdate.
In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU ruft Landi Schweiz AG das «E-Trottinett Street» (Artikel 82182) zurück, wie RecallSwiss mitteilt. Durch einen Softwarefehler kann es vorkommen, dass das Tempo nicht reduziert wird, wenn man vom Gas geht.
Betroffene Konsumentinnen und Konsumenten sind aufgefordert, dieses nicht mehr zu verwenden, sondern es in der nächsten Landi-Filiale vorbeizubringen, damit ein Softwareupdate installiert werden kann. Hier gehts zur Landi-Schweiz-Webseite mit dem Produktrückruf.
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