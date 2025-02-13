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Boris Boden
13. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.

LUX Grip

Leica stellt einen Kameragriff für iPhones vor

Mit dem LUX Grip erweitert Leica sein Angebot für iPhones: Der Kameragriff soll an die klassischen Kameras der deutschen Traditionsmarke erinnern.
© (Quelle: Leica)

Im vergangenen Jahr brachte Leica eine erste App für iPhones, jetzt legt der traditionsreiche Hersteller mit dem LUX Grip einen Kameragriff nach. Dieser soll in der Handhabung und Haptik an die klassischen Kameras erinnern. Das Zubehör ist ab sofort für 300 Euro erhältlich.

Die Befestigung des iPhones erfolgt magnetisch über MagSafe, kommuniziert wird per Bluetooth mit der LUX App auf dem Smartphone. Der zweistufige Auslöser fokussiert bei leichtem Druck und zeichnet bei vollständigem Durchdrücken auf. Eine Taste ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen den Aufnahmemodi. Zwei individuell belegbare Bedienelemente können über die Leica LUX App angepasst werden. Dabei dient eine Taste dem schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen und das griffige Einstellrad erlaubt präzises Ansteuern von Kameraeinstellungen wie Zoom, Blende, Verschlusszeit und Belichtungskorrektur.

Durch die modulare Konstruktion lässt sich der Grip mit allen elektronischen Bauteilen bei jedem iPhone-Wechsel problemlos weiterverwenden. Lediglich die MagSafe-Grundplatte wird ausgetauscht. Der Akku ermöglicht bis zu 1.000 Aufnahmen und ist nach einer Ladezeit von zwei Stunden über USB-C wieder einsatzbereit.

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