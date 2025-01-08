Lenovo bringt Notebook mit rollbarem Display

Die Bildschirme von Notebooks durch Rollmechanismen zu vergrössern ist seit geraumer Zeit das Ziel der Entwickler, doch bisher gab es nur Prototypen. Das soll sich jetzt ändern, denn Lenovo hat für den August 2025 den Verkaufsstart seines ThinkBook Plus Gen 6 Rollable bekannt gegeben, das diese Technologie erstmals einsetzt. So viel Pioniergeist hat mit 2'799 Euro (ohne MwSt) allerdings auch ihren Preis. In der Schweiz soll das Gerät nicht verfügbar sein. Aber vielleicht ändert Lenovo bis zum Sommer noch die Meinung.

Im Normalzustand hat der OLED-Bildschirm eine Diagonale von 14 Zoll im 5:4-Format. Per Knopfdruck rollt dieser sich oben aus, sodass 16,7 Zoll im hohen 8:9-Format zur Verfügung stehen. Das Konzept ermöglicht eine kompakte Bauweise, das Gewicht ist mit fast 1,7 Kilogramm für einen portablen Rechner hoch.

Die weitere Hardware des Notebooks mit KI über Copilot+ ist weniger spektakulär: Als Speicher verbaut Lenovo eine SSD mit 1 TB, dazu kommen 32 GB DDR5-RAM. Bei den Prozessoren kommt Intels Core Ultra CPUs der Serie 2 mit einer integrierten Arc Grafikeinheit zum Einsatz.