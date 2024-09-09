Innovation World 2024
Lenovo Yoga und IdeaPads mit neuer KI-Technologie für Privatanwender vorgestellt
Zu den Produkten, die auf der Lenovo-Sonderveranstaltung in Berlin vorgestellt wurden, gehören:
- Das brandneue Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15“, 9), ein Intel Evo Edition Copilot+ PC mit Intel Core Ultra-Prozessoren (Series 2), das Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit Intel
- Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9), Lenovo IdeaPad Slim 5 (15", 10) und Lenovo IdeaPad Slim 5 (13", 10), angetrieben von AMD Ryzen-Prozessoren
- Lenovo IdeaPad Slim 5x (1 4", 9) und Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14", 9), angetrieben von Snapdragon X Plus 8-Kern-Prozessoren
Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15", 9") – in Zusammenarbeit mit Intel entwickelt
Die Aura Edition von Lenovo ist das Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit Intel, die den Benutzern ein Höchstmass an Premium-Verarbeitung, Design und innovativen Technologien bietet soll. Neben der Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition ist die Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15", 9) luat dem Hersteller der Inbegriff von Premium-Verarbeitung und innovativer Technologie und bietet eine einzigartige Mischung aus Funktionen, die auf die Verbesserung des Benutzererlebnisses zugeschnitten sind. Dazu gehören Attention Mode, Wellness Features, Collaboration Tools, Shield Mode, Smart Share und Smart Care.
Das Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15", 9) ist ein Intel Evo Edition-Laptop mit Intel Core Ultra-Prozessoren (Series 2) mit einem 8-Kern-Hybridprozessor und einer Hochleistungsgrafikkarte (GPU), die bei anspruchsvollen Aufgaben für eine reibungslose und effiziente Leistung sorgt. Die Neural Processing Unit (NPU) bietet mehr als 45 TOPS und beschleunigt KI-gesteuerte Anwendungen für Entwickler, die KI-gestützte Rechenleistung benötigen. Der Laptop verfügt über bis zu 32 GB 8533 MHz RAM, sodass Benutzer mühelos Multitasking betreiben können, während der bis zu 1 TB grosse SSD-Speicher3 ausreichend Platz für grössere Dateien und schnellen Datenzugriff bietet.
Der 70-Wh-Akku wurde für ausgedehnte kreative Sitzungen entwickelt und stellt sicher, dass Benutzer auch zwischen den Ladevorgängen an ihren Projekten arbeiten können.
Die nahtlose Konnektivität mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 ermöglicht schnelle und stabile, drahtlose Verbindungen. Mehrere Anschlüsse, darunter Thunderbolt 4, bieten vielseitige Optionen für den Anschluss von Peripheriegeräten, die schnelle Datenübertragung und die Erweiterung der Laptop-Funktionen. Diese Funktionen machen das Yoga Slim 7i Aura Edition zu einer hervorragenden Wahl für Benutzer, die bei ihren kreativen Projekten Wert auf hohe Leistung, atemberaubende Grafik und zuverlässige Konnektivität legen.
Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9") – mit AMD KI-gestütztes Multitasking
Das Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9) ist und mit dem AMD Ryzen AI 9 365 Prozessor mit bis zu 50 NPU TOPS ausgestattet und verfügt ausserdem über eine Reihe solider Anschlüsse, darunter USB 4.0, USB 3.2, HDMI 2.1 und eine Audio-Kombibuchse, die vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Peripheriegeräte und externe Geräte bieten. Dank der Unterstützung von Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 können Benutzer schnelle und stabile drahtlose Verbindungen nutzen, was sowohl die Produktivität als auch die Mobilität erhöht. Und mit Abmessungen ab nur 15,6 mm und einem Gewicht ab 1,54 kg machen diese Funktionen das Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9) zu einem vielseitigen und leistungsstarken Werkzeug für Profis und Kreative, die ein zuverlässiges und effizientes Gerät für ihre anspruchsvollen Arbeitsabläufe benötigen.
Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14", 9")
Das Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14", 9) ist ein wandelbarer Copilot+-PC, der von den neuen Snapdragon X Plus 8-Kern-Prozessoren angetrieben wird. Der Prozessor verfügt über eine 45 TOPS NPU, die KI-gesteuerte Aufgaben verbessert und in jeder Situation eine effiziente Leistung garantiert. Mit 16 GB Dual-Channel LPDDR5X RAM und bis zu 1 TB TLC 2242 SSD-Speicher können Benutzer reibungsloses Multitasking und ausreichend Speicherplatz für all ihre Dateien geniessen.
Das 14-Zoll-OLED-Touch-Display mit 16:10-WUXGA-Auflösung, 60 Hz und 400 cd/m² bietet eine 100-prozentige DCI-P3-Abdeckung und liefert sowohl als PC als auch in der Tablet-Konfiguration gestochen scharfe Bilder, was es perfekt für Kreativprofis und Multimedia-Enthusiasten macht. Mit einem Gewicht von 1,49 kg (3,30 lbs) und einer Dicke von nur 17,5 mm (0,69 Zoll) ist es zudem äusserst mobil.
Das Gerät verfügt über zwei voll funktionsfähige USB Typ-C-Anschlüsse (DP1.4, PD3.0, 10 Gb/s, Datenübertragung), zwei USB-Typ-A-Anschlüsse, einen HDMI-2.1-Anschluss, einen microSD-Kartenleser und eine Audio-Kombibuchse sowie Wi-Fi 7- und Bluetooth 5.3-Unterstützung, sodass Benutzer mühelos eine Verbindung zu mehreren Geräten herstellen können.
Lenovo IdeaPad Slim 5x (14", 9)
Mit den neuen Snapdragon X Plus 8-Kern-Prozessoren, bis zu 32 GB LPDDR5X Dual Channel RAM und bis zu 1 TB TLC 2242 SSD-Speicher bietet das IdeaPad Slim 5x (14", 9) eine schnelle KI-gestützte Leistung. Das optionale 14" grosse 16:10 WUXGA 60Hz OLED-Display bietet Designern und Medienbegeisterten eine extreme Farbgenauigkeit und einen spektakulären Farbkontrast.
Das Laptop mit Ganzmetallgehäuse wurde gemäss MIL-STD-810H auf extreme Widerstandsfähigkeit getestet und ist in einem Gehäuse mit einer Dicke von nur 16,9 mm (0,66") und einem Gewicht von nur 1,48 kg einschliesslich des 57-Wh-Akkus erhältlich, wodurch dieses Laptop auch bei langen Sitzungen ohne Stromversorgung langlebig ist.
Die zwei voll funktionsfähigen USB Typ-C-Anschlüsse (DP 1.4, PD 3.0, Datenübertragung), zwei USB-Typ-A-Anschlüsse, ein HDMI-2.1-Anschluss, ein microSD-Kartenleser und eine Audio-Kombibuchse bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte. Mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.3 können Benutzer schnelle, stabile drahtlose Verbindungen nutzen.
IdeaPad Slim 5-Serie
Das Lenovo IdeaPad Slim 5 (15", 10) und (13", 10) ist in den Grössen 15" und 13" erhältlich und bietet Benutzern die Freiheit, den Formfaktor zu wählen, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Diese Laptops werden von AMD Ryzen 7000-Prozessoren angetrieben und bieten eine robuste Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Mit bis zu 32 GB LPDDR5X-RAM im 15-Zoll-Modell und bis zu 16 GB im 13-Zoll-Modell sowie 1 TB M.2-SSD-Speicher können Benutzer reibungsloses Computing und ausreichend Speicherplatz für all ihre Dateien und Anwendungen nutzen. Beide Formfaktoren verfügen über eine Copilot-Taste für den einfachen Zugriff auf Copilot.
Beide Modelle verfügen über hochwertige Displays – bis zu einem 15-Zoll-2,5K-165-Hz-OLED-Display mit 100 % DCI-P3-Abdeckung beim 15-Zoll-Modell und einem 13,3-Zoll-WUXGA-Display mit 100 % sRGB beim 13-Zoll-Modell. Diese Displays bieten lebendige Farben und scharfe Details, ideal für kreative Arbeit und Medienkonsum. Die Lenovo IdeaPad Slim 5 Serie verfügt ausserdem über FHD-IR-Kameras mit Privacy Shutter, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie USB Typ-C, USB Typ-A, HDMI, microSD-Kartenleser, Audiobuchse sowie Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3-Unterstützung.
Preise und Verfügbarkeiten
- Das Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15", 9) wird voraussichtlich ab September 2024 ab CHF 1’449 erhältlich sein.
- Das Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9) wird voraussichtlich ab September 2024 ab CHF 1’499 erhältlich sein.
- Das Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 (14", 9) wird voraussichtlich ab September 2024 ab CHF 899 erhältlich sein.
- Das Lenovo IdeaPad Slim 5x (14", 9) wird voraussichtlich ab September 2024 ab CHF 899 erhältlich sein.
- Das Lenovo IdeaPad Slim 5 (15", 10) wird voraussichtlich ab November 2024 ab CHF 699 erhältlich sein.
- Das Lenovo IdeaPad Slim 5 (13", 10) wird voraussichtlich ab November 2024 zu einem Preis von CHF 699 erhältlich sein.
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