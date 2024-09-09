Lenovo Yoga und IdeaPads mit neuer KI-Technologie für Privatanwender vorgestellt

Zu den Produkten, die auf der Lenovo-Sonderveranstaltung in Berlin vorgestellt wurden, gehören:

Das brandneue Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15“, 9), ein Intel Evo Edition Copilot+ PC mit Intel Core Ultra-Prozessoren (Series 2), das Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit Intel

Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9), Lenovo IdeaPad Slim 5 (15", 10) und Lenovo IdeaPad Slim 5 (13", 10), angetrieben von AMD Ryzen-Prozessoren

Lenovo IdeaPad Slim 5x (1 4", 9) und Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14", 9), angetrieben von Snapdragon X Plus 8-Kern-Prozessoren

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15", 9") – in Zusammenarbeit mit Intel entwickelt

Die Aura Edition von Lenovo ist das Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit Intel, die den Benutzern ein Höchstmass an Premium-Verarbeitung, Design und innovativen Technologien bietet soll. Neben der Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition ist die Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15", 9) luat dem Hersteller der Inbegriff von Premium-Verarbeitung und innovativer Technologie und bietet eine einzigartige Mischung aus Funktionen, die auf die Verbesserung des Benutzererlebnisses zugeschnitten sind. Dazu gehören Attention Mode, Wellness Features, Collaboration Tools, Shield Mode, Smart Share und Smart Care.

Das Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15", 9) ist ein Intel Evo Edition-Laptop mit Intel Core Ultra-Prozessoren (Series 2) mit einem 8-Kern-Hybridprozessor und einer Hochleistungsgrafikkarte (GPU), die bei anspruchsvollen Aufgaben für eine reibungslose und effiziente Leistung sorgt. Die Neural Processing Unit (NPU) bietet mehr als 45 TOPS und beschleunigt KI-gesteuerte Anwendungen für Entwickler, die KI-gestützte Rechenleistung benötigen. Der Laptop verfügt über bis zu 32 GB 8533 MHz RAM, sodass Benutzer mühelos Multitasking betreiben können, während der bis zu 1 TB grosse SSD-Speicher3 ausreichend Platz für grössere Dateien und schnellen Datenzugriff bietet.

Der 70-Wh-Akku wurde für ausgedehnte kreative Sitzungen entwickelt und stellt sicher, dass Benutzer auch zwischen den Ladevorgängen an ihren Projekten arbeiten können.

Die nahtlose Konnektivität mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 ermöglicht schnelle und stabile, drahtlose Verbindungen. Mehrere Anschlüsse, darunter Thunderbolt 4, bieten vielseitige Optionen für den Anschluss von Peripheriegeräten, die schnelle Datenübertragung und die Erweiterung der Laptop-Funktionen. Diese Funktionen machen das Yoga Slim 7i Aura Edition zu einer hervorragenden Wahl für Benutzer, die bei ihren kreativen Projekten Wert auf hohe Leistung, atemberaubende Grafik und zuverlässige Konnektivität legen.

Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9") – mit AMD KI-gestütztes Multitasking