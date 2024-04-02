Lernen Sie das neue Yale Smart Sicherheits-Ökosystem kennen

Einer der Hauptvorteile eines intelligenten Heimsystems besteht darin, dass es alle Ihre Geräte miteinander verbinden kann, um ein smartes Ökosystem zu schaffen. Dieses kann so programmiert werden, dass es Ihrem Zeitplan und Lebensstil besser entspricht.

Mit dem Yale Smart Sicherheits-Ökosystem können Sie mit einem Produkt beginnen und Ihr intelligentes Sicherheitssystem entsprechend Ihren Bedürfnissen nach und nach mit weiteren Geräten ausbauen. Die verschiedenen Geräte können dann, über die Yale Home App, von einem Ort aus verwaltet werden, um die Benutzererfahrung zu vereinfachen. Das beseitigt auch gleich die Umständlichkeit, sich mit mehreren Apps für verschiedene Produkte auseinandersetzen zu müssen und schafft das perfekte smarte Sicherheitssystem.

Erleben Sie Automatisierung auf höchstem Niveau

Ein gut vernetztes Smart Home sollte grundsätzlich dazu beitragen, dass Sie sich in Ihrem Zuhause sicherer fühlen, bei Ihren Routineaufgaben Zeit sparen und dank intelligenter Automatisierung ebenso Geld sparen. Das gesamte Sortiment an smarten Sicherheitsgeräten von Yale ist so konzipiert, dass sie als Teil des Yale Smart Sicherheits-Ökosystems miteinander kompatibel sind. Das bedeutet, dass ein Ereignis von einem Gerät eine Aktion bei einem anderen Gerät auslösen kann, um ein intelligenteres und komfortableres Zuhause zu schaffen.

Wenn ein Nutzer z.B. seine Tür mit dem elektronischen Türschloss Linus® Smart Lock L2 aufschliesst, wird der Yale Smart Alarm in dem Moment deaktiviert, in dem er das Haus betritt, ohne dass weitere Massnahmen nötig sind. Diese Integration gewährt Kindern und ihren Babysittern oder vertrauenswürdigen Besuchern, die mit einer Sicherheitseinrichtung nicht vertraut sind, einen sicheren Zugang, ohne dass Nutzer besorgt sein müssen, dass ihr Alarm aus Versehen ausgelöst wird.