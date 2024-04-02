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Lernen Sie das neue Yale Smart Sicherheits-Ökosystem kennen
Einer der Hauptvorteile eines intelligenten Heimsystems besteht darin, dass es alle Ihre Geräte miteinander verbinden kann, um ein smartes Ökosystem zu schaffen. Dieses kann so programmiert werden, dass es Ihrem Zeitplan und Lebensstil besser entspricht.
Mit dem Yale Smart Sicherheits-Ökosystem können Sie mit einem Produkt beginnen und Ihr intelligentes Sicherheitssystem entsprechend Ihren Bedürfnissen nach und nach mit weiteren Geräten ausbauen. Die verschiedenen Geräte können dann, über die Yale Home App, von einem Ort aus verwaltet werden, um die Benutzererfahrung zu vereinfachen. Das beseitigt auch gleich die Umständlichkeit, sich mit mehreren Apps für verschiedene Produkte auseinandersetzen zu müssen und schafft das perfekte smarte Sicherheitssystem.
Erleben Sie Automatisierung auf höchstem Niveau
Ein gut vernetztes Smart Home sollte grundsätzlich dazu beitragen, dass Sie sich in Ihrem Zuhause sicherer fühlen, bei Ihren Routineaufgaben Zeit sparen und dank intelligenter Automatisierung ebenso Geld sparen. Das gesamte Sortiment an smarten Sicherheitsgeräten von Yale ist so konzipiert, dass sie als Teil des Yale Smart Sicherheits-Ökosystems miteinander kompatibel sind. Das bedeutet, dass ein Ereignis von einem Gerät eine Aktion bei einem anderen Gerät auslösen kann, um ein intelligenteres und komfortableres Zuhause zu schaffen.
Wenn ein Nutzer z.B. seine Tür mit dem elektronischen Türschloss Linus® Smart Lock L2 aufschliesst, wird der Yale Smart Alarm in dem Moment deaktiviert, in dem er das Haus betritt, ohne dass weitere Massnahmen nötig sind. Diese Integration gewährt Kindern und ihren Babysittern oder vertrauenswürdigen Besuchern, die mit einer Sicherheitseinrichtung nicht vertraut sind, einen sicheren Zugang, ohne dass Nutzer besorgt sein müssen, dass ihr Alarm aus Versehen ausgelöst wird.
Das smarte Ökosystem von Yale ermöglicht es den Nutzern auch, Automatisierungen einzurichten, die ihren vollen Terminkalendern entsprechen oder die Privatsphäre in ihrem Haus verbessern. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist die Yale Smart Indoor Camera, die so eingestellt werden kann, dass sie in den Privatsphäre-Modus wechselt, sobald der Smart Alarm deaktiviert wird, um so für mehr Ruhe und Privatsphäre zu sorgen. Die Benutzer können auch die Aufzeichnung aktivieren, wenn ein bestimmter Benutzer sein Linus® Smart Lock L2 aufschliesst, um ein verlässliches Sicherheitssystem zu schaffen, das allen Anforderungen gerecht wird.
Geniessen Sie ein verbessertes Sicherheitserlebnis
Viele Menschen investieren in intelligente Sicherheitsgeräte, um sich in ihrem Zuhause sicherer zu fühlen. Das Yale Smart Sicherheits-Ökosystem geht noch einen Schritt weiter und erhöht nicht nur das Sicherheitsniveau eines Hauses, sondern macht die Sicherung auch gleich noch einfacher.
Als Teil des Ökosystems können Sie mit einem einzigen Code für Linus®, den Smart Safe und das Smart Cabinet Lock (intelligentes Möbelschloss) über die Yale Home App dauerhaften oder vorübergehenden Zugang aus der Ferne gewähren. Dieses Szenario kann von grossem Vorteil sein, wenn Sie eine Ferienwohnung vermieten, denn so können Sie Ihren Gästen ganz einfach Zugang zu allen Tresoren, Schränken und Türen gewähren und den Zugang nach ihrem Aufenthalt ganz einfach wieder entziehen.
Ausserdem können Sie mit einer Smart Indoor Camera und dem Smart Garage Opener Ihre Garage aus der Ferne öffnen, damit ein Freund die Werkzeuge holen kann. In der Yale Home App können Sie dann den Status Ihres Tores überprüfen, Ihre Garage über einen Videostream einsehen und das Garagentor schliessen, nachdem Ihr Freund gegangen ist.
Einfaches Verbinden der Geräte mit anderen Marken
Für ein wirklich vernetztes Zuhause reicht es nicht aus, wenn das smarte Ökosystem nur eine Marke unterstützt, sondern es müssen auch Geräte verschiedener Smart-Home-Anbieter integriert werden können. Deshalb hat Yale das Ökosystem so konzipiert, dass es mit anderen Marken zusammenarbeitet, um das Nutzererlebnis zu verbessern. So können Nutzer beispielsweise mit Linus® L2 Aktionen wie das Ausschalten von Licht oder das Herunterregeln von Thermostaten auslösen, sobald sich ihre Tür verriegelt, und jedes System wieder einschalten, sobald die Tür entriegelt wird. Dies kann nicht nur die täglichen Routinen vereinfachen, sondern auch helfen, Geld und Energie zu sparen.
Dies sind nur einige der Möglichkeiten, wie das Yale Smart Sicherheits-Ökosystem Ihnen dabei helfen kann, ein intelligenteres und besser vernetztes Zuhause zu schaffen. Entdecken Sie auf yalehome.de gerne weitere Informationen zu den Nutzungsmöglichkeiten von Yale-Produkten. Käuflich erhältlich sind die Produkte in der Schweiz auf digitec.ch und galaxus.ch sowie in ausgewählten Jumbo-Filialen.
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