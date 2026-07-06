Jabra erweitert seine Headset-Serie Evolve3

Jabra erweitert seine Serie Evolve3 um drei weitere Headsets für verschiedene Bedürfnisse im professionellen Umfeld. Das Evolve3 45, das Evolve3 65 und das Evolve3 65 Flex werden ab September erhältlich sein und sind preislich unterhalb der bekannten Modelle Evolve3 75 und 85 angesiedelt.

Siehe auch: Im Test - Jabra Evolve3 85

Die neuen Modelle wurden für unterschiedliche Arbeitsstile entwickelt. Dazu zählen ein kompaktes, faltbares Design ohne Mikrofonarm für hybrid arbeitende Nutzer sowie zwei Varianten mit Mikrofonarm für diejenigen, die ausschliesslich oder vorwiegend im Büro arbeiten. Damit sollen Unternehmen ihre Headset-Auswahl stärker daran ausrichten können, wie ihre Mitarbeiter tatsächlich arbeiten.

Alle basieren auf derselben technologischen Grundlage. Jabra ClearVoice-Technologie und ANC in Calls sollen für präzise Sprachaufnahme sorgen und unterstützen professionelle Gesprächsqualität sowie konzentriertes Arbeiten. Gleichzeitig gibt die Sidetone-Funktion die eigene Stimme über die Ohrmuscheln wieder, um zu vermeiden, dass Nutzer unfreiwillig zu laut sprechen und damit andere Menschen in der Umgebung stören.

Ein USB-Adapter ermöglicht die sofortige Einrichtung und eine zuverlässige kabellose Verbindung. BT Native Support und Dual Connectivity erlauben es Nutzern, gleichzeitig mit Computer und Mobilgerät verbunden zu bleiben. Die Headsets sind kompatibel mit Microsoft Teams, Zoom und Google Meet sowie mit allen gängigen Meeting-Plattformen.

Drei Modelle im Portfolio

Den Einstieg stellt das Evolve3 45 für 199 Euro dar. Das mit rund 100 Gramm leichteste On-Ear-Headset der Serie wurde für Berufstätige entwickelt, die den Grossteil ihres Arbeitstags am Schreibtisch verbringen, ob im Büro oder im Homeoffice. Es soll bis zu 21 Stunden Gesprächszeit oder 36 Stunden Musikwiedergabe mit einer einzigen Akkuladung bieten und hat drei Mikrofone.

Für alle, die in belebten Büroumgebungen arbeiten und dabei Ruhe und Konzentration brauchen, blendet das Evolve3 65 für 253 Euro Umgebungsgeräusche aus – dank adaptiver Vier-Mikrofon-Geräuschunterdrückung und drei Mikrofonen, die die Stimme auch in geteilten Arbeitsbereichen klar und deutlich übertragen sollen. Hier sollen bis zu 31 Stunden Gesprächszeit oder 59 Stunden Musikwiedergabe mit einer einzigen Akkuladung möglich sein.

Berufstätige, die zwischen verschiedenen Orten und Arbeitsbereichen wechseln und professionelle Audioleistung in einem portableren Design benötigen, sollen mit dem Evolve3 65 Flex für 299 Euro bedient werden. Das Headset bietet ein faltbares Design ohne Mikrofonarm, eine verbesserte Sprachaufnahme im Freien und Adaptive ANC mit vier Mikrofonen für die professionelle Gesprächsqualität unterwegs. Die Akkulaufzeit gibt Jabra hier mit bis zu 16 Stunden Gesprächszeit oder 80 Stunden Musikwiedergabe an.

Die Geräte sind noch nicht in der Schweiz verfügbar. Doch das kommt sicher noch.