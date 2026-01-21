Luzerner Steuererklärung erstmals komplett digital

Bis Mitte Februar 2026 erhalten die Luzernerinnen und Luzerner sowie die Unternehmen die Steuerunterlagen für das Steuerjahr 2025. Parallel dazu ist ab dem 26. Januar 2026 eSteuern.LU online verfügbar und ersetzt die bisherige herunterladbare Deklarationssoftware. Bei eSteuern.LU handelt es sich um eine Standardlösung, welche bereits erfolgreich in vielen anderen Schweizer Kantonen zum Einsatz kommt. Damit kann der Prozess für die Bevölkerung und die Verwaltung weiter vereinfacht werden. Gleichzeitig werden mit der neuen Lösung höchste Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit erfüllt. Die nun verfügbare Lösung wurde in mehreren Testphasen vom Kanton und den Luzerner Gemeinden in enger Zusammenarbeit mit externen Partnern getestet und optimiert.

Digitale, sichere und geräteunabhängige Steuererklärung

eSteuern.LU ist vollständig webbasiert und funktioniert ohne Installation oder Download. Die Anwendung kann auch auf einem Tablet oder Smartphone genutzt werden. Der sichere Zugang erfolgt über eine E-Mail-Adresse und eine Mobilnummer. Die neue Lösung ist somit unabhängig von Updates und auf allen Endgeräten über den Browser nutzbar. Das System führt Schritt für Schritt durch die Steuererklärung, prüft Eingaben automatisch und weist mit einer Vollständigkeitsprüfung auf fehlende Angaben hin. Zudem wird zu jedem Zeitpunkt die Höhe des mutmasslichen Steuerbetrags angezeigt. Sämtliche Daten werden verschlüsselt übertragen und ausschliesslich innerhalb der sicheren Infrastruktur des Kantons Luzern gespeichert. Der grundsätzliche Aufbau der Steuererklärung bleibt mit eSteuern.LU vertraut und übersichtlich. Neu werden jedoch bestimmte Stammdaten nach dem Login automatisch in die Steuererklärung übernommen. Dadurch entfallen wiederkehrende Eingaben, was das Ausfüllen der Steuererklärung noch einfacher und effizienter macht.

Trotz der Systemumstellung ist die Datenübernahme aus der Steuerperiode 2024 gewährleistet. Dazu kann die entsprechende Datei einfach in die neue Webapplikation importiert werden. Ab der nächsten Steuerperiode entfällt dieser Import, die Daten des Vorjahres werden automatisch übernommen. Dies schafft zusätzliche Transparenz und erleichtert den Überblick über die eigenen Steuerdaten.

Auch mit der Einführung von eSteuern.LU bleibt die Einreichung der Steuererklärung in Papierform weiterhin möglich. Steuerkunden können ihre Deklaration wie bisher ausdrucken oder die von Hand ausgefüllten Steuerformulare verwenden und per Post einreichen.