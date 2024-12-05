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Patrick Hediger
5. Dez 2024
Lesedauer 3 Min.

BAKOM Rückruf

Mammut ruft Lawinenverschüttetensuchgeräte Barryvox 2 und S2 zurück

In Zusammenarbeit mit dem BAKOM ruft Mammut die Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS) Barryvox 2 und S2 zurück. Der Hauptschalter kann unbeabsichtigt in einen nicht-gewünschten Modus umschalten. Die Nutzung des Geräts stellt deshalb ein Sicherheitsrisiko dar.
© (Quelle: Mammut)

Welche Produkte sind betroffen?

Betroffen sind die Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS) Barryvox 2 und Barryvox S2 von Mammut, die seit Herbst 2024 im Verkauf sind:

Artikel 1: 2620-00370 Barryvox 2

Artikel 2: 2620-00380 Barryvox S2

Beide Artikel sind Bestandteile folgender Produkt-Packages:

Artikel 1.1: 2620-00260 Barryvox 2 Peak 240 Package

Artikel 1.2: 2620-00320 Barryvox 2 Tour 280 Package

Artikel 2.1 : 2620-00350 Barryvox S2 Peak 240 Package

Artikel 2.2 : 2620-00360 Barryvox S2 Pro Light 280 Package

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Konsumentinnen und Konsumenten sollen die Verwendung stoppen und überprüfen, ob sie ein betroffenes Produkt besitzen. Sie haben Anspruch auf eine kostenlose Überprüfung und - im Fehlerfall - auf kostenlosen Umtausch.

Das Vorgehen ist hierfür wie folgt: Entweder können die Konsumentinnen und Konsumenten das Barryvox 2 oder S2 im Mammutshop abgeben. Oder sie können die Überprüfung online durchführen:

-        Ausfüllen des Rücksendeformulars (https://www.mammut.com/ch/de/support/contact?form=repairWarranty): Kundendaten eintragen, „Lawinenausrüstung" als Artikelkategorie auswählen, alle Details zum Gerät ausfüllen, „Barryvox Recall 2024" als Problembeschreibung angeben, Feld „Nachweis des Problems" leer lassen, online absenden.

-        Sobald der Überprüfungsantrag von Mammut bearbeitet wurde, erhalten die Konsumentinnen und Konsumenten per E-Mail ein Rücksende-Etikett zum Ausdrucken.

-        Dann können sie das Barryvox 2 oder S2 einpacken und zur Überprüfung an Mammut (Adresse auf dem Rücksendeetikett) senden. Wenn die Konsumentinnen und Konsumenten ein Paket mit Schaufel und Sonde gekauft haben, müssen sie nur das Barryvox-Gerät zurücksenden.

Mammut wird das Produkt überprüfen und innert sieben Werktagen nach Erhalt des Produkts zurücksenden.

Adresse für Rückfragen

Betroffene Konsumenten und Konsumentinnen sind gebeten, mit Mammut Kontakt aufzunehmen:

URL : https://www.mammut.com/ch/de/support/contact?form=repairWarranty

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